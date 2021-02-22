Ирина Монатик показала новое фото в купальнике.

Знаменитый украинский исполнитель, танцор, продюсер и тренер вокального шоу “Голос країни“ Дима Монатик (MONATIK) вместе с женой Ириной вновь отправился в путешествие на Мальдивы.

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Супруга певца, которая также является его менеджером, уже поделилась в соцсети первой пляжной фотографией. В своем профиле в Инстаграм Ирина запостила кадр, где она загорает на берегу. Она лежала на песке в купальнике черного цвета, который дополнила солнцезащитными очками.

“Жизнь, ты прекрасна! С благодарностью и любовью 🌴❤️🌴🌍“, - подписала снимок Ирина Монатик.

Жена Монатика засветила пышные формы на пляже instagram.com/irinamonatik

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