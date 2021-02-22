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Жена Монатика засветила пышные формы на пляже

Комментариев: 1
Ирина Монатик показала новое фото в купальнике.
Жена Монатика засветила пышные формы на пляже
Жена Монатика засветила пышные формы на пляже
instagram.com/irinamonatik

Знаменитый украинский исполнитель, танцор, продюсер и тренер вокального шоу “Голос країни“ Дима Монатик (MONATIK) вместе с женой Ириной вновь отправился в путешествие на Мальдивы.

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Супруга певца, которая также является его менеджером, уже поделилась в соцсети первой пляжной фотографией. В своем профиле в Инстаграм Ирина запостила кадр, где она загорает на берегу. Она лежала на песке в купальнике черного цвета, который дополнила солнцезащитными очками.

“Жизнь, ты прекрасна! С благодарностью и любовью 🌴❤️🌴🌍“, - подписала снимок Ирина Монатик.

Жена Монатика засветила пышные формы на пляже
Жена Монатика засветила пышные формы на пляже
instagram.com/irinamonatik

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Теги: Ирина Монатик
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Источник: Ivona

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  22.02.2021, 12:54
Оценка:  +1
гость
Заманали Монатиком и его Мохнаткой!
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