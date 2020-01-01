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24-летняя дочь Сталлоне показала, как загорает в бикини

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Модель София Сталлоне похвасталась фигурой в купальнике.
24-летняя дочь Сталлоне показала, как загорает в бикини
24-летняя дочь Сталлоне показала, как загорает в бикини
instagram.com/sophiastallone

Старшая дочь знаменитого американского актера, режиссера и продюсера Сильвестра Сталлоне, модель София Сталлоне порадовала поклонников пикантными фотографиями в соцсети. В своем профиле в Инстаграм 24-летняя красотка поделилась несколькими кадрами с отдыха возле пляжа.

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На снимках девушка загорала на газоне на фоне пальм и реки. София позировала на покрывале в бикини шоколадного оттенка, демонстрируя на камеру подтянутые ягодицы и стройную фигуру. Рядом с ней лежал домашний любимец Бастер.

“Все, что мне нужно - это Бастер и моя книга“, - подписала фото дочь Сталлоне.

София Сталлоне показала, как загорает в бикини
София Сталлоне показала, как загорает в бикини
instagram.com/sophiastallone

София Сталлоне показала, как загорает в бикини
София Сталлоне показала, как загорает в бикини
instagram.com/sophiastallone

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Теги: Сильвестр Сталлоне, София Сталлоне
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Источник: ivonа bigmir)net

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