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Оля Полякова показала, как в ее квартире обвалился потолок

Комментариев: 1
Оля Полякова показала, что случилось с ее дорогущим ремонтом и рассекретила, сколько платит за коммуналку.
Оля Полякова показала, как в ее квартире обвалился потолок
Оля Полякова показала, как в ее квартире обвалился потолок
instagram.com/polyakovamusic

На прошлой неделе известная украинская певица, актриса и звездный детектив проекта “Маска“, Оля Полякова в очередной раз пожаловалась на плохую работу ЖЭКа. Звезда показала, как течет крыша дома, в котором находится ее квартира. Полякова сняла на видео пятна на потолке и огромные сосульки на окнах.

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А сегодня, 22 февраля, исполнительница сообщила подписчикам в Инстаграм, что после потепления на улице в ее квартире в Печерском районе Киева и вовсе обвалился потолок. Оля записала гневное видео, где показала, что случилось с дорогущим ремонтом, который она сделала в прошлом году.

По словам звезды, она еще в прошлую пятницу просила коммунальщиком убрать снег и лед. Но они занялись этим вопросом только сейчас. Кроме того, артистка рассекретила, что платить за коммунальные услуги около 35 тысяч гривен в месяц.

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Теги: Оля Полякова
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Источник: Ivona

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
АК-74  (аноним)  22.02.2021, 12:18
Оценка:  +1
АК-74
Тітка далека від реалій))). Треба було мужикам поставити пляшку))).
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