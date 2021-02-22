Оля Полякова показала, как в ее квартире обвалился потолок

Оля Полякова показала, что случилось с ее дорогущим ремонтом и рассекретила, сколько платит за коммуналку.

На прошлой неделе известная украинская певица, актриса и звездный детектив проекта “Маска“, Оля Полякова в очередной раз пожаловалась на плохую работу ЖЭКа. Звезда показала, как течет крыша дома, в котором находится ее квартира. Полякова сняла на видео пятна на потолке и огромные сосульки на окнах.

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А сегодня, 22 февраля, исполнительница сообщила подписчикам в Инстаграм, что после потепления на улице в ее квартире в Печерском районе Киева и вовсе обвалился потолок. Оля записала гневное видео, где показала, что случилось с дорогущим ремонтом, который она сделала в прошлом году.

По словам звезды, она еще в прошлую пятницу просила коммунальщиком убрать снег и лед. Но они занялись этим вопросом только сейчас. Кроме того, артистка рассекретила, что платить за коммунальные услуги около 35 тысяч гривен в месяц.

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