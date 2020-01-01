Ведущая и певица Регина Тодоренко поделилась кадром с отдыха на Бали.

"На этом фото меня все устраивает": Регина Тодоренко показала себя в купальнике instagram.com/reginatodorenko

Известная украинская и российская ведущая и певица, звезда тревел-шоу “Орел и Решка“ и экс-солистка группы “Real O“, Регина Тодоренко поделилась новой фотографией с отпуска на Бали.

Читай также: Принцесса Евгения объявила имя первенца: Как назвали правнука Елизаветы II

На своей странице в Инстаграм 30-летняя знаменитость в очередной раз решила похвастаться подтянутой фигурой. Регина запостила кадр, где позировала возле пальмы в раздельном голубом купальнике с цветочным принтом.

В описании к публикации Тодоренко призналась, что на этом фото ей все нравится. Также телезвезда заявила, что если бы у нее была возможность отправить посылку себе 20-летней, то она бы отправила список книг, которые сильно изменили ее жизнь в последние годы.

На этом фото меня все устраивает!!! Жаль, что я не прочла книгу “Богатый папа, бедный папа“ 10 лет назад. Если бы можно было отправить посылку себе 20тилетней, в моем случае это был бы список книг. Оставлю его здесь:

1. “Идеальный руководитель“, Ицхак Адизес.

2. “7 навыков высокоэффективных людей“, Стивен Кови.

3. “Богатый папа, бедный папа“, Роберт Киосаки.

4. “Кради как художник“, Остин Клеон.

5. “Союз непохожих“, Ицхак Адизес.

6. “Непрописные истины“, Симон Соловейчик.

7. “Разумный инвестор“, Бенджамин Грэм.

Регина Тодоренко показала фото в купальнике instagram.com/reginatodorenko

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.