Украинская певица Регина Тодоренко поделилась с подписчиками неожиданным снимком.

Регину Тодоренко нещадно раскритиковали за неудачный образ instagram.com/reginatodorenko

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Популярная исполнительница Регина Тодоренко на своей странице в Инстаграм опубликовала фото в новом образе. На кадре знаменитость предстала с ярким макияжем с акцентом на глазах. Однако главной изюминкой облика стал обновленный цвет волос артистки – нежно-розовый.

Под публикацией Регина призналась, что без ума от своего нового цвета волос:

«Мне сложно в это поверить! Никогда не могла бы подумать, что мне пойдёт такой яркий нежно-розовый образ! Прямо захотелось сменить волосья)».

Поклонникам совершенно не понравился эксперимент со внешностью Регины Тодоренко, и они не стесняясь написали об этом в комментариях:

«Абсолютно не идет». «Как-то не очень». «Мне кажется, не идет вам этот образ». «А мне вообще не нравится, этот цвет вас старит». «Это уже чересчур». «Тебя как будто состарили».

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