Регину Тодоренко нещадно раскритиковали за неудачный образ
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Популярная исполнительница Регина Тодоренко на своей странице в Инстаграм опубликовала фото в новом образе. На кадре знаменитость предстала с ярким макияжем с акцентом на глазах. Однако главной изюминкой облика стал обновленный цвет волос артистки – нежно-розовый.
Под публикацией Регина призналась, что без ума от своего нового цвета волос:
«Мне сложно в это поверить! Никогда не могла бы подумать, что мне пойдёт такой яркий нежно-розовый образ! Прямо захотелось сменить волосья)».
Поклонникам совершенно не понравился эксперимент со внешностью Регины Тодоренко, и они не стесняясь написали об этом в комментариях:
«Абсолютно не идет».
«Как-то не очень».
«Мне кажется, не идет вам этот образ».
«А мне вообще не нравится, этот цвет вас старит».
«Это уже чересчур».
«Тебя как будто состарили».
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