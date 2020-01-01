Бывшая девушка Леонардо Ди Каприо засветила фигуру в розовом купальнике

Датская модель Нина Агдал показала фото в пляжном наряде.

Известная датская модель Нина Агдал, которая в 2016-2017 годах состояла в отношениях с голливудским актером Леонардо Ди Каприо, засветила стройное тело на новых снимках.

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В своем профиле в Инстаграм 28-летняя звезда подиумов обнародовала две фотографии, где она предстала в стильном сдельном купальнике розового цвета. Нина появилась перед камерой с распущенными волосами и без макияжа.

“Будь фламинго в стае голубей“, - подписала кадры Агдал.

Нина Агдал засветила фигуру в розовом купальнике instagram.com/ninaagdal

Нина Агдал засветила фигуру в розовом купальнике instagram.com/ninaagdal

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