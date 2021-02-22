Ким Кардашьян официально подала документы на развод - СМИ

Ким Кардашьян и Канье Уэст достигли соглашения по поводу опеки над детьми и разделом имущества.

Американская телезвезда, фотомодель и бизнесвумен Ким Кардашьян официально подала на развод с рэпером Канье Уэстом после семи лет брака. Об этом сообщает издание TMZ.

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По данным СМИ, экс-возлюбленные уже достигли соглашения по разделу имущества. У них есть брачный контракт и и ни одна из сторон не оспаривает его.

Кроме того, пара приняла решение о совместной опеке над их четырьмя детьми: 7-летней Норт, 5-летним Сейнтом, 3-летней Чикаго и годовалым Псалмом.

В публикации отмечается, что в документах о разводе 40-летняя Ким и 43-летний Канье не указали дату расставания.

Ким Кардашьян официально подала документы на развод Getty images

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