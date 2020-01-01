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В Сети показали, как Ирина Билык изменилась за 30 лет

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Как Народная артистка Украины Ирина Билык выглядела в девяностые.
В Сети показали, как Ирина Билык изменилась за 30 лет
В Сети показали, как Ирина Билык изменилась за 30 лет
instagram.com/zirkovyi_shlyah

В Сети показали, насколько изменилась Народная артистка Украины, знаменитая певица Ирина Билык за 30 лет. Так, на странице программы “Зірковий шлях“ появился коллаж из двух фото исполнительницы.

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На одном из кадров Ирина запечатлена на улице со светлыми волосами в двухцветной куртке. На втором снимке, который был сделан в девяностые, рыжеволосая Ирина с короткой стрижкой  позировала на сцене в платье с оголенными плечами. Наряд Билык дополнила чокером.

“За роки своєї творчості співачка не раз оновлювала імідж. Ба більше, на старті кар'єри Ірина Білик також експериментувала з кольором та довжиною волосся“, - говорится в публикации.

Как Ирина Билык изменилась за 30 лет
Как Ирина Билык изменилась за 30 лет
instagram.com/zirkovyi_shlyah

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Теги: Ирина Билык
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Источник: ivonа bigmir)net

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