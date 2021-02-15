Победившая рак Мика Ньютон показала редкое фото с мужем-американцем

Украинская певица Мика Ньютон поделилась новым фото с мужем Крисом Сааведра.

Известная украинская певица, участница “Евровидения 2011“ Мика Ньютон, которая недавно рассказала о том, как поборола онкологию, порадовала подписчиков новым фото с мужем, владельцем модельного агентства Saint Agency, Крисом Сааведра.

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В День святого Валентина в своем профиле в Инстаграм 34-летняя исполнительница запостила кадр, где позировала, сидя у супруга на спине. Мика крепко обнимала Криса за плечи и улыбалась на камеру. На снимке она появилась в черном топе с цветочным принтом и коротких черных шортах. А возлюбленный певицы предстал в оранжевой спортивной футболке и джинсовых шортах.

“С Днем Святого Валентина, мой любимый человек! Спасибо, что нес меня на своих плечах в трудные времена! Ты лучший муж! Я очень тебя люблю и очень благодарна за то, что каждый день в нашем доме - День всех влюбленных!“, - написала под снимком Ньютон.

Мика Ньютон показала редкое фото с мужем-американцем instagram.com/mikanewton

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