Актриса Ксения Мишина взбудоражила Сеть снимком, где позировала топлес.

Ксения Мишина засветила голую грудь на новом фото с Эллертом instagram.com/misha.k.ua

Известная украинская актриса, победительница “Танцев со звездами 2019“ и первая участница шоу “Холостячка“, Ксения Мишина поделилась очередной пикантной фотографией с отдыха в Доминиканской Республике.

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На странице в Инстаграм в разделе Сторис 31-летняя телезвезда запостила кадр, где она обнималась и целовалась со своим избранником, сценаристом студии “Квартал 95“ Александром Эллертом. На снимке Ксения позировала топлес, прикрыв обнаженную грудь валентинкой.

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