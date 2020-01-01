Ксения Мишина засветила голую грудь на новом фото с Эллертом
Актриса Ксения Мишина взбудоражила Сеть снимком, где позировала топлес.
Известная украинская актриса, победительница “Танцев со звездами 2019“ и первая участница шоу “Холостячка“, Ксения Мишина поделилась очередной пикантной фотографией с отдыха в Доминиканской Республике.
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На странице в Инстаграм в разделе Сторис 31-летняя телезвезда запостила кадр, где она обнималась и целовалась со своим избранником, сценаристом студии “Квартал 95“ Александром Эллертом. На снимке Ксения позировала топлес, прикрыв обнаженную грудь валентинкой.
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