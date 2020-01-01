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Ксения Мишина засветила голую грудь на новом фото с Эллертом

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Актриса Ксения Мишина взбудоражила Сеть снимком, где позировала топлес.
Ксения Мишина засветила голую грудь на новом фото с Эллертом
Ксения Мишина засветила голую грудь на новом фото с Эллертом
instagram.com/misha.k.ua

Известная украинская актриса, победительница “Танцев со звездами 2019“ и первая участница шоу “Холостячка“, Ксения Мишина поделилась очередной пикантной фотографией с отдыха в Доминиканской Республике.

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На странице в Инстаграм в разделе Сторис 31-летняя телезвезда запостила кадр, где она обнималась и целовалась со своим избранником, сценаристом студии “Квартал 95“ Александром Эллертом. На снимке Ксения позировала топлес, прикрыв обнаженную грудь валентинкой.

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Теги: Ксения Мишина, Александр Эллерт, Холостячка
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Источник: ivonа bigmir)net

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