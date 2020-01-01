Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Ирина Билык показала редкое фото мужа в честь его дня рождения

Комментариев: 0
12 февраля мужу Ирины Билык, Аслану Ахмадову исполняется 48 лет.
Ирина Билык показала редкое фото мужа в честь его дня рождения
Ирина Билык показала редкое фото мужа в честь его дня рождения
instagram.com/bilyk_iryna

Знаменитая исполнительница, Народная артистка Украины, Ирина Билык поделилась с поклонниками редкой фотографией своего супруга, фотографа и продюсера азербайджанского происхождения Аслана Ахмадова.

Читай также: Кортни Кокс обнародовала редкие кадры с именинницей Дженнифер Энистон

В пятницу, 12 февраля, муж певицы отмечает день рождения. Аслану исполняется 48 лет. По случаю праздника Ирина на своей странице в Инстаграм Ирина разместила черно-белое портретное фото любимого и дополнила его трогательным посланием.

“С Днем Рождения, Аслан! Талантливый, добрый, весёлый и родной. Пускай всё в твоей жизни будет интересно и красиво. Мы тебя любим❤️“, - поздравила мужа Билык.

Ирина Билык показала редкое фото мужа в честь его дня рождения
Ирина Билык показала редкое фото мужа в честь его дня рождения
instagram.com/bilyk_iryna

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Ирина Билык, Аслан Ахмадов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь