12 февраля мужу Ирины Билык, Аслану Ахмадову исполняется 48 лет.

Ирина Билык показала редкое фото мужа в честь его дня рождения instagram.com/bilyk_iryna

Знаменитая исполнительница, Народная артистка Украины, Ирина Билык поделилась с поклонниками редкой фотографией своего супруга, фотографа и продюсера азербайджанского происхождения Аслана Ахмадова.

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В пятницу, 12 февраля, муж певицы отмечает день рождения. Аслану исполняется 48 лет. По случаю праздника Ирина на своей странице в Инстаграм Ирина разместила черно-белое портретное фото любимого и дополнила его трогательным посланием.

“С Днем Рождения, Аслан! Талантливый, добрый, весёлый и родной. Пускай всё в твоей жизни будет интересно и красиво. Мы тебя любим❤️“, - поздравила мужа Билык.

Ирина Билык показала редкое фото мужа в честь его дня рождения instagram.com/bilyk_iryna

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