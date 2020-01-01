Ирина Билык показала редкое фото мужа в честь его дня рождения
Знаменитая исполнительница, Народная артистка Украины, Ирина Билык поделилась с поклонниками редкой фотографией своего супруга, фотографа и продюсера азербайджанского происхождения Аслана Ахмадова.
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В пятницу, 12 февраля, муж певицы отмечает день рождения. Аслану исполняется 48 лет. По случаю праздника Ирина на своей странице в Инстаграм Ирина разместила черно-белое портретное фото любимого и дополнила его трогательным посланием.
“С Днем Рождения, Аслан! Талантливый, добрый, весёлый и родной. Пускай всё в твоей жизни будет интересно и красиво. Мы тебя любим❤️“, - поздравила мужа Билык.
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