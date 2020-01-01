Родственники судьи "МастерШефа" Эктора Хименеса-Браво устроили для него праздничную вечеринку.

Эктор Хименес-Браво показал, как отпраздновал день рождения в Колумбии instagram.com/hectorjimenezbravo

Три недели назад несменный судья кулинарного проекта “МастерШеф“, Эктор Хименес-Браво сообщил подписчикам, что впервые за долгое время вернулся на родину - в Колумбию.

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А на днях знаменитый шеф-повар похвастался праздничной вечеринкой в его честь. Родственники Эктора решили устроить ему еще один день рождения. 14 января мужчина отметил 49-летие в Киеве. Теперь же он отпраздновал в кругу семьи.

На своей странице в Инстаграм Хименес-Браво опубликовал фото и видео, где он запечатлен с тортом в руках. Рядом с ним позировали его мама и брат со своей женой.

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“Ви знаєте, що я святкую свій День Народження 14 січня. І кожного року, протягом тривалого періоду у цей час я знаходжуся в Києві на зйомках. Я святкую в колі найкращих друзів і завжди дуже щасливий в цей день. Та звісно, мені не вистачає моєї родини. Цього року найрідніші зробили для мене неймовірний подарунок: влаштували свято місяц потому 🎉 Ми були в гостях у мого брата, де мої найрідніші люди винесли торт. Вони написали на ньому: “З Днем Народження, Ектор“ і весь вечір вітали мене та співали Feliz Cumpleaños 🎈 (це happy birthday, тільки іспанською 💃🏼)“, - поделился эмоциями Эктор.

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