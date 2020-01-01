Надя Дорофеева показала постельные фото в откровенных позах
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Популярная исполнительница Надя Дорофеева на своей странице в Инстаграм опубликовала серию соблазнительных фото. На кадрах знаменитость предстала в светлом топе необычного кроя с завязками внизу и спортивных штанах на резинках. Свой образ артистка дополнила распущенными волосами и выразительным макияжем. Звезда решила устроить фотоссесию прямо в кровати, где соблазнительно позировала.
Стоит отметить, что Надя часто радует фанатов снимками в откровенных нарядах, которые обнажают ее стройное тело.
Поклонники восхитились внешним видом Нади Дорофеевой, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Вау, красотка!»
«Нереальная!»
«Огонь».
«Очень красивая».
«Дорофеева, ты просто бомба».
«Идеальная просто».
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