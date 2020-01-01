Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с подписчиками пикантными снимками.

Надя Дорофеева показала постельные фото в откровенных позах instagram.com/nadyadorofeeva

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Популярная исполнительница Надя Дорофеева на своей странице в Инстаграм опубликовала серию соблазнительных фото. На кадрах знаменитость предстала в светлом топе необычного кроя с завязками внизу и спортивных штанах на резинках. Свой образ артистка дополнила распущенными волосами и выразительным макияжем. Звезда решила устроить фотоссесию прямо в кровати, где соблазнительно позировала.

Стоит отметить, что Надя часто радует фанатов снимками в откровенных нарядах, которые обнажают ее стройное тело.

Поклонники восхитились внешним видом Нади Дорофеевой, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Вау, красотка!» «Нереальная!» «Огонь». «Очень красивая». «Дорофеева, ты просто бомба». «Идеальная просто».

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