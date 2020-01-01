Анна Седокова засветила аппетитные формы в красном платье на снегу
Читай также: «Секси красотка»: Маша Ефросинина поразила своей сексуальностью
Популярная исполнительница Анна Седокова на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость позирует в красном длинном платье с разрезом от бедра. Эффектный наряд подчеркнул стройную фигуру артистки, оголив ее сочную ножку. Свой образ звезда дополнила босоножками на каблуках, собранными волосами и выразительным макияжем.
Стоит отметить, что Анна часто радует фанатов снимками в откровенных образах, которые демонстрируют ее сексуальность. Также певица призналась, что сейчас следит за своим питанием и ей уже удалось похудеть на несколько килограммов.
Поклонники восхитились внешним видом Анны Седоковой, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Красотка нереальная!»
«Ох, Анна, что вы с нами делаете. Вы огонь!»
«Анюта, обожаю тебя».
«Огненная женщина».
«Самая сексапильная певица».
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Бывшая жена Узелкова показала, как счастлива после развода
- Маша Ефросинина поделилась снимками своей подросшей дочери
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил