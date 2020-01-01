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Анна Седокова засветила аппетитные формы в красном платье на снегу

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Украинская певица Анна Седокова поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Анна Седокова засветила аппетитные формы в красном платье на снегу
Анна Седокова засветила аппетитные формы в красном платье на снегу
instagram.com/annasedokova

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Популярная исполнительница Анна Седокова на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость позирует в красном длинном платье с разрезом от бедра. Эффектный наряд подчеркнул стройную фигуру артистки, оголив ее сочную ножку. Свой образ звезда дополнила босоножками на каблуках, собранными волосами и выразительным макияжем.

Стоит отметить, что Анна часто радует фанатов снимками в откровенных образах, которые демонстрируют ее сексуальность. Также певица призналась, что сейчас следит за своим питанием и ей уже удалось похудеть на несколько килограммов.

Поклонники восхитились внешним видом Анны Седоковой, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Красотка нереальная!»

«Ох, Анна, что вы с нами делаете. Вы огонь!»

«Анюта, обожаю тебя».

«Огненная женщина».

«Самая сексапильная певица».

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Источник: ivonа bigmir)net

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