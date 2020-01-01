Жена Никиты Добрынина, Даша Квиткова, поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Беременную Дашу Квиткову раскритиковали за откровенное фото instagram.com/kvittkova

Читай также: Катя Осадчая показала фото с вечеринки в честь Дня рождения сына

Победительница шоу «Холостяк» Даша Квиткова на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное фото. На кадре знаменитость позирует в черном белье и босоножках на каблуках со шнуровкой. Девушка на одно плечо накинула кофту и дерзко посмотрела в камеру. Свой образ Даша дополнила выразительным макияжем и стильной укладкой.

Под публикацией Квиткова призналась, что чувствует себя окрыленной с тех пор, как узнала, что беременна мальчиком:

«С каждым днём меня накрывает невероятное чувство. У меня потрясающий муж, о котором можно только мечтать. Жизнь, которую я себе каждый день представляю.

И сын. у нас будет сын 🙏🏻

Наш богатырь, который растёт по минутам и даёт нам знаки, что он нас слышит и тоже ждёт встречи».

Однако поклонники не оценили откровенный снимок Даши Квитковой, и осыпали ее осуждающими комментариями:

«Ну и причем…при таком чувстве…так часто фото в оголенном виде…неприемлемо». «Современные нравы! Уже дитя под сердцем носите, а фоткаться голой так и не разучились». «Не кричите о своем счастье, ведь оно любит тишину».

​Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.