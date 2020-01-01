Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Беременную Дашу Квиткову раскритиковали за откровенное фото

Комментариев: 0
Жена Никиты Добрынина, Даша Квиткова, поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Беременную Дашу Квиткову раскритиковали за откровенное фото
Беременную Дашу Квиткову раскритиковали за откровенное фото
instagram.com/kvittkova

Читай также: Катя Осадчая показала фото с вечеринки в честь Дня рождения сына

Победительница шоу «Холостяк» Даша Квиткова на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное фото. На кадре знаменитость позирует в черном белье и босоножках на каблуках со шнуровкой. Девушка на одно плечо накинула кофту и дерзко посмотрела в камеру. Свой образ Даша дополнила выразительным макияжем и стильной укладкой.

Под публикацией Квиткова призналась, что чувствует себя окрыленной с тех пор, как узнала, что беременна мальчиком:

«С каждым днём меня накрывает невероятное чувство. У меня потрясающий муж, о котором можно только мечтать. Жизнь, которую я себе каждый день представляю.
И сын. у нас будет сын 🙏🏻
Наш богатырь, который растёт по минутам и даёт нам знаки, что он нас слышит и тоже ждёт встречи».

Однако поклонники не оценили откровенный снимок Даши Квитковой, и осыпали ее осуждающими комментариями:

«Ну и причем…при таком чувстве…так часто фото в оголенном виде…неприемлемо».

«Современные нравы! Уже дитя под сердцем носите, а фоткаться голой так и не разучились».

«Не кричите о своем счастье, ведь оно любит тишину».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Даша Квиткова, Даша Квиткова 2020, Даша Квиткова блогер, Даша Квиткова беременность, Даша Квиткова фото, Даша Квиткова инстаграм, Даша Квиткова новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь