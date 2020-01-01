Беременную Дашу Квиткову раскритиковали за откровенное фото
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Победительница шоу «Холостяк» Даша Квиткова на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное фото. На кадре знаменитость позирует в черном белье и босоножках на каблуках со шнуровкой. Девушка на одно плечо накинула кофту и дерзко посмотрела в камеру. Свой образ Даша дополнила выразительным макияжем и стильной укладкой.
Под публикацией Квиткова призналась, что чувствует себя окрыленной с тех пор, как узнала, что беременна мальчиком:
«С каждым днём меня накрывает невероятное чувство. У меня потрясающий муж, о котором можно только мечтать. Жизнь, которую я себе каждый день представляю.
И сын. у нас будет сын 🙏🏻
Наш богатырь, который растёт по минутам и даёт нам знаки, что он нас слышит и тоже ждёт встречи».
Однако поклонники не оценили откровенный снимок Даши Квитковой, и осыпали ее осуждающими комментариями:
«Ну и причем…при таком чувстве…так часто фото в оголенном виде…неприемлемо».
«Современные нравы! Уже дитя под сердцем носите, а фоткаться голой так и не разучились».
«Не кричите о своем счастье, ведь оно любит тишину».
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