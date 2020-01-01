Катя Осадчая показала фото с вечеринки в честь Дня рождения сына
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Популярная ведущая Катя Осадчая на своей странице в Инстаграм опубликовала милое фото. На кадре знаменитость запечатлена в обнимку со своим мужем. Звездная пара надела стильные строгие костюмы: черные жилетки, белые рубашки и брюки. Рядом с влюбленными запечатлен со спины их 4-летний сын Иван, который сидел в детской машинке. Примечательно, что мальчишка одет в таком же стиле, как и его родители.
Под публикацией Катя призналась, что это фото было сделано на вечеринке в честь Дня рождения их сына:
«Батьки, невже вже 4? :) найочікуваніше свято - День народження Івасика. Івасичок, будь щасливим, наш хлопчик!»
Поклонники восхитились семейным снимком звездной семьи, и осыпали их комплиментами в комментариях:
«Счастливые».
«Лучшие! Поздравляю Вас!»
«Очень вас люблю».
«Вы прекрасные».
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