В начале карьеры и сейчас: Как изменилась внешность Дмитрия Монатика

Узнайте, как выглядел популярный исполнитель Дмитрий Монатик в начале своей популярности.

Как изменилась внешность Дмитрия Монатика instagram.com/monatik_official

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В Сети появилось фото, где сравнили внешний вид Монатика в начале его творческого пути и сейчас. На кадре слева знаменитость выглядит моложе и стройнее. Звезда предстал в черной рубашке, с легкой щетиной и стильной прической. На втором фото заметно, как изменился не только внешний вид, но и стиль артиста. Теперь главными атрибутами образа Монатика являются шапки и бородка. Также Дмитрий немного прибавил в весе и дополнил свой облик солнцезащитными очками.

Стоит отметить, что популярность Дмитрия Монатика стремительно растет. Свой творческий путь артист начал с проекта «Танцуют все», потом попробовал удачу в шоу «Х-Фактор». Несмотря на то, что победу в талант-проектах ему не удалось одержать, он смог своими силами достичь небывалого успеха. Сейчас звезда является наставником в шоу «Голос», где решает судьбы людей.

Поклонники отметили, что более привлекательно Монатик выглядел в начале карьеры, однако это не делает его творчество менее успешным.

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