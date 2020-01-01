В начале карьеры и сейчас: Как изменилась внешность Дмитрия Монатика
Читай также: Анна Седокова засветила аппетитные формы в красном платье на снегу
В Сети появилось фото, где сравнили внешний вид Монатика в начале его творческого пути и сейчас. На кадре слева знаменитость выглядит моложе и стройнее. Звезда предстал в черной рубашке, с легкой щетиной и стильной прической. На втором фото заметно, как изменился не только внешний вид, но и стиль артиста. Теперь главными атрибутами образа Монатика являются шапки и бородка. Также Дмитрий немного прибавил в весе и дополнил свой облик солнцезащитными очками.
Стоит отметить, что популярность Дмитрия Монатика стремительно растет. Свой творческий путь артист начал с проекта «Танцуют все», потом попробовал удачу в шоу «Х-Фактор». Несмотря на то, что победу в талант-проектах ему не удалось одержать, он смог своими силами достичь небывалого успеха. Сейчас звезда является наставником в шоу «Голос», где решает судьбы людей.
Поклонники отметили, что более привлекательно Монатик выглядел в начале карьеры, однако это не делает его творчество менее успешным.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Бывшая жена Узелкова показала, как счастлива после развода
- Маша Ефросинина поделилась снимками своей подросшей дочери
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил