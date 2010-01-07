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Злата Огневич соблазнила фанов новой фотосессией

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Певица Злата Огневич в очередной раз пленила сердца мужчин.
Злата Огневич соблазнила фанов новой фотосессией
Злата Огневич соблазнила фанов новой фотосессией
instagram.com/zlata.ognevich

Известная украинская исполнительница, участница “Евровидение 2013“, Злата Огневич продолжает радовать поклонников эффектными кадрами из пикантных фотосессий.

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На своей странице в Инстаграм 35-летняя знаменитость опубликовала подборку кадров, где она предстала в черном платье необычного кроя в гостиничном номере. На первых снимках Злата запечатлена на кровати с бокалом мартини. Еще на двух снимках она позировала в комнате с зеркалами.

“Всё, что я люблю - сложилось в невероятной красоты фотосет 🙌🏾🌷🌷 Знаю, что скоро весна, поэтому эта неделя станет неделей красоты, сексуальности, нежности и.... любви! Буду Вас радовать каждый день мыслями, новостями и позитивными аффирмациями 💋“, - написала Огневич.

Злата Огневич соблазнила фанов новой фотосессией
Злата Огневич соблазнила фанов новой фотосессией
instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огневич соблазнила фанов новой фотосессией
Злата Огневич соблазнила фанов новой фотосессией
instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огневич соблазнила фанов новой фотосессией
Злата Огневич соблазнила фанов новой фотосессией
instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огневич соблазнила фанов новой фотосессией
Злата Огневич соблазнила фанов новой фотосессией
instagram.com/zlata.ognevich

Пользователи Сети засыпали певицу комплиментами в комментариях под публикацией:

  • Огонь🔥
  • Это все мартини 😂
  • О Боги!!! Злата!!!🔥🔥🔥🔥🔥 Ну нельзя же быть такой обворожительной!!! 🙈💕
  • Богиня 😍💞💞💞
  • Впевнена, красива, талановита. Любимо❤️.
  • Богиня просто ❤️ что не фотография, то невозможно отвести глаза😍
  • 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 огненная красота!!!!
  • Вау вау вау 😍
  • Ну як так можно красиво?!!

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Теги: Злата Огневич
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Источник: ivonа bigmir)net

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