Злата Огневич соблазнила фанов новой фотосессией
Известная украинская исполнительница, участница “Евровидение 2013“, Злата Огневич продолжает радовать поклонников эффектными кадрами из пикантных фотосессий.
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На своей странице в Инстаграм 35-летняя знаменитость опубликовала подборку кадров, где она предстала в черном платье необычного кроя в гостиничном номере. На первых снимках Злата запечатлена на кровати с бокалом мартини. Еще на двух снимках она позировала в комнате с зеркалами.
“Всё, что я люблю - сложилось в невероятной красоты фотосет 🙌🏾🌷🌷 Знаю, что скоро весна, поэтому эта неделя станет неделей красоты, сексуальности, нежности и.... любви! Буду Вас радовать каждый день мыслями, новостями и позитивными аффирмациями 💋“, - написала Огневич.
Пользователи Сети засыпали певицу комплиментами в комментариях под публикацией:
- Огонь🔥
- Это все мартини 😂
- О Боги!!! Злата!!!🔥🔥🔥🔥🔥 Ну нельзя же быть такой обворожительной!!! 🙈💕
- Богиня 😍💞💞💞
- Впевнена, красива, талановита. Любимо❤️.
- Богиня просто ❤️ что не фотография, то невозможно отвести глаза😍
- 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 огненная красота!!!!
- Вау вау вау 😍
- Ну як так можно красиво?!!
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