Певица Злата Огневич в очередной раз пленила сердца мужчин.

Известная украинская исполнительница, участница “Евровидение 2013“, Злата Огневич продолжает радовать поклонников эффектными кадрами из пикантных фотосессий.

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На своей странице в Инстаграм 35-летняя знаменитость опубликовала подборку кадров, где она предстала в черном платье необычного кроя в гостиничном номере. На первых снимках Злата запечатлена на кровати с бокалом мартини. Еще на двух снимках она позировала в комнате с зеркалами.

“Всё, что я люблю - сложилось в невероятной красоты фотосет 🙌🏾🌷🌷 Знаю, что скоро весна, поэтому эта неделя станет неделей красоты, сексуальности, нежности и.... любви! Буду Вас радовать каждый день мыслями, новостями и позитивными аффирмациями 💋“, - написала Огневич.

Злата Огневич соблазнила фанов новой фотосессией instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич соблазнила фанов новой фотосессией instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич соблазнила фанов новой фотосессией instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич соблазнила фанов новой фотосессией instagram.com/zlata.ognevich

Пользователи Сети засыпали певицу комплиментами в комментариях под публикацией:

Огонь🔥

Это все мартини 😂

О Боги!!! Злата!!!🔥🔥🔥🔥🔥 Ну нельзя же быть такой обворожительной!!! 🙈💕

Богиня 😍💞💞💞

Впевнена, красива, талановита. Любимо❤️.

Богиня просто ❤️ что не фотография, то невозможно отвести глаза😍

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 огненная красота!!!!

Вау вау вау 😍

Ну як так можно красиво?!!

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