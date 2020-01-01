Певица Злата Огневич позировала в кружевном наряде от украинского бренда.

Известная украинская певица, участница “Евровидение 2013“ и бывший нардеп Злата Огневич подразнила подписчиков новыми пикантными фотографиями в соцсети.

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На своей странице в Инстаграм 35-летняя знаменитость опубликовала подборку кадров, где она запечатлена в домашней обстановке с чашечкой чая. Злата соблазнительно позировала в кружевном белье на полу и у окна. Артистка была одета в топ и длинную юбку от украинского бренда Anabel Arto.

“Любовь к эстетике и красоте у меня с детства 🙌🏾 Я помню воздушное, красивое нижнее бельё моей мамы. И я просто мечтала носить такое же, когда вырасту )) Мечты сбываются, как Вы знаете! Я могу сказать, что эта особая одежда придаёт мне особые ощущения 🌷“, - призналась в описании к фото Огневич.

Злата Огневич устроила пикантную фотосессию в кружевном белье instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич устроила пикантную фотосессию в кружевном белье instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич устроила пикантную фотосессию в кружевном белье instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич устроила пикантную фотосессию в кружевном белье instagram.com/zlata.ognevich

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