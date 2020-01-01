Джейсон Судейкис после расставания с Оливией Уайлд закрутил роман с моделью
В ноябре 2020 года стало известно, что известный актер и комик, звезда фильма “Мы - Миллеры“, Джейсон Судейкис расстался с актрисой и режиссером Оливией Уайлд (Рэми Хадли в сериале “Доктор Хаус“) после 8 лет отношений и рождения двух совместных детей.
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В начале января в Сети появилась информация, что 36-летняя Уайлд встречается с младшим на 10 лет британским певцом Гарри Стайлзом. А на днях СМИ сообщили, что 45-летний Судейкис также закрутил новый роман.
Как пишет The Sun со ссылкой на приятелей из близкого окружения актера, у Джейсона завязались любовные отношения с 34-летней британской моделью и его коллегой по фильму “Несносные боссы 2“ Кили Хейзелл.
“Джейсон всегда находил Кили невероятно привлекательной и рассказывал друзьям, что влюблен в нее с того момента, когда она впервые появилась на страницах газет. Когда Джейсон узнал о романе своей жены с Гарри, Кили была одной из тех, к кому он обратился. Все это время он был по понятным причинам опустошен, но она невероятно поддерживала его. Джейсон пригласил ее присоединиться к нему на ужин с друзьями в Лос-Анджелесе, они кокетничали и шутили. С тех пор они и начали встречаться“, - сообщили источники.
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