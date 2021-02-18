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Сиквел сериала "Секс в большом городе" остался без еще одного важного персонажа

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Узнайте, какой актер отказался от съемок в продолжении культового сериала "Секс в большом городе".
Сиквел сериала "Секс в большом городе" остался без еще одного важного персонажа
Сиквел сериала "Секс в большом городе" остался без еще одного важного персонажа
Getty images

В начале января стало известно, что платформа HBO Max снимет продолжение культового сериала “Секс в большом городе“. Сьемки сиквела, который получил название “And Just Like That“ (И вот так), начнутся весной в Нью-Йорке.

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Также сообщалось, что в новом сезоне зрители вновь увидят Сару Джессику Паркер (Кэрри Брэдшоу), Синтию Никсон (Миранда Хоббс) и Кристин Дэвис (Шарлотта Йорк). А вот Ким Кэтролл, которая играла Саманту Джонс, отказалась принимать участие в съемках. 

А на днях стало известно, что еще одного важного персонажа уберут из сериала. Как сообщает издание PageSix, 66-летний Крис Нот не хочет сниматься в перезапуске. В предыдущих сезонах “Секса в большом городе“ он исполнял роль Мистера Бига, возлюбленного Кэрри Брэдшоу. 

Кэрри Бредшоу и Мистер Биг
Кэрри Бредшоу и Мистер Биг
Getty images

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Теги: Секс в большом городе, Крис Нот
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Источник: pagesix.com

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