Как выглядела американская поп-звезда Рианна в 2005 году.

"Сочная стала": В Сети показали, как изменилась Рианна за 16 лет instagram.com/badgalriri

В Сети показали, как изменилась внешность знаменитой американской певицы, актрисы и дизайнера барбадосского происхождения Рианны. На странице программы “Зірковий шлях“ в Инстаграм появился коллаж из современного фото исполнительницы и архивного кадра 16-летней давности.

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Так, на снимке слева Рианна запечатлена в начале музыкальной карьеры. 17-летняя артистка позировала в разноцветном топе, джинсах с заниженной талией и серьгах-кольцах. Отметим, что тогда у певицы еще была челка.

На втором фото уже 32-летняя Рианна демонстрировала на камеру пышные формы в кружевном белье желтого цвета. На ее теле можно увидеть множество татуировок.

“Співачка Ріанна у 2005 році й зараз 💥 Фанати Рианни часто зазначають - розкішна 32-річна зірка їм подобається більше, аніж в юності. Друзі, а ви що скажете?“, - говорится в описании к коллажу.

В Сети показали, как изменилась Рианна за 16 лет instagram.com/zirkovyi_shlyah

Пользователи Сети принялись комментировать изменения во внешности американской поп-звезды:

Всё изменилось! Кроме носа и бровей

2 фото больше нрав

Сочная стала 🍑

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