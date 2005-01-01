"Сочная стала": В Сети показали, как изменилась Рианна за 16 лет
В Сети показали, как изменилась внешность знаменитой американской певицы, актрисы и дизайнера барбадосского происхождения Рианны. На странице программы “Зірковий шлях“ в Инстаграм появился коллаж из современного фото исполнительницы и архивного кадра 16-летней давности.
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Так, на снимке слева Рианна запечатлена в начале музыкальной карьеры. 17-летняя артистка позировала в разноцветном топе, джинсах с заниженной талией и серьгах-кольцах. Отметим, что тогда у певицы еще была челка.
На втором фото уже 32-летняя Рианна демонстрировала на камеру пышные формы в кружевном белье желтого цвета. На ее теле можно увидеть множество татуировок.
“Співачка Ріанна у 2005 році й зараз 💥 Фанати Рианни часто зазначають - розкішна 32-річна зірка їм подобається більше, аніж в юності. Друзі, а ви що скажете?“, - говорится в описании к коллажу.
Пользователи Сети принялись комментировать изменения во внешности американской поп-звезды:
- Всё изменилось! Кроме носа и бровей
- 2 фото больше нрав
- Сочная стала 🍑
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