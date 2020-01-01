Оливию Уайлд заподозрили в романе с младшим на 10 лет Гарри Стайлзом

36-летняя актриса Оливия Уайлд и 26-летний певец Гарри Стайлз вместе посетили свадьбу общих друзей.

Оливию Уайлд заподозрили в романе с младшим на 10 лет Гарри Стайлсом Getty Images

В Сети обсуждают новый роман звезды сериала “Доктор Хаус“, американской актрисы, продюсера и режиссера Оливии Уайлд. Совсем недавно СМИ сообщили, что 36-летняя знаменитость рассталась с отцом своих детей, актером и комиком Джейсоном Судейкисом после 8 лет отношений.

Читай также: Звезда “Папика“ Дарья Петрожицкая похвасталась фигурой в бикини

А на днях папарацци слили в Интернет свежие снимки Оливии, где она позировала с экс-участником группы One Direction, британским певцом Гарри Стайлзом. Знаменитостей сняли на свадьбе их общих друзей. На торжество Уайлд и Стайлз пришли, держась за руки. Пока актриса и младше ее на 10 лет музыкант не комментируют их возможный роман.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.