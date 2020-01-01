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Оливию Уайлд заподозрили в романе с младшим на 10 лет Гарри Стайлзом

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36-летняя актриса Оливия Уайлд и 26-летний певец Гарри Стайлз вместе посетили свадьбу общих друзей.
Оливию Уайлд заподозрили в романе с младшим на 10 лет Гарри Стайлсом
Оливию Уайлд заподозрили в романе с младшим на 10 лет Гарри Стайлсом
Getty Images

В Сети обсуждают новый роман звезды сериала “Доктор Хаус“, американской актрисы, продюсера и режиссера Оливии Уайлд. Совсем недавно СМИ сообщили, что 36-летняя знаменитость рассталась с отцом своих детей, актером и комиком Джейсоном Судейкисом после 8 лет отношений.

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А на днях папарацци слили в Интернет свежие снимки Оливии, где она позировала с экс-участником группы One Direction, британским певцом Гарри Стайлзом. Знаменитостей сняли на свадьбе их общих друзей. На торжество Уайлд и Стайлз пришли, держась за руки. Пока актриса и младше ее на 10 лет музыкант не комментируют их возможный роман.

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Теги: Оливия Уайлд, Гарри Стайлз
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Источник: ivonа bigmir)net

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