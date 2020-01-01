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Леся Никитюк в мини-юбке соблазнительно позировала на полу

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Ведущая Леся Никитюк поделилась в Инстаграм пикантным снимком.
Леся Никитюк в мини-юбке соблазнительно позировала на полу
Леся Никитюк в мини-юбке соблазнительно позировала на полу

Знаменитая украинская ведущая, звезда проектов “Кто сверху?“, “LeМаршрутка“ и “Кто против блондинок?“, Леся Никитюк взбудоражила Сеть новой пикантной публикацией.

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На своей странице в Инстаграм артистка запостила фотографию, где она соблазнительно позировала на полу в полумрачной комнате. Леся предстала в коротком пиджаке, который оголил ее животик, и в мини-юбке с завышенной талией. На руках у Никитюк сидел ее домашний любимчик Рафик.

“Добрий ранок) Хто куняє як Рафік?😁“, - подписала снимок ведущая.

Леся Никитюк в мини-юбке соблазнительно позировала на полу
Леся Никитюк в мини-юбке соблазнительно позировала на полу
instagram.com/lesia_nikituk

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Теги: Леся Никитюк
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Источник: Ivona

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