Никита Добрынин показал пикантное фото с полуголой беременной женой

Никита Добрынин и Даша Квиткова снялись в пикантной фотосессии.

Известный украинский ведущий Никита Добрынин, который в 2019 году встретил свою вторую половинку на проекте “Холостяк“, обнародовал в Сети новое фото с избранницей.

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Так, на своей странице в Инстаграм мужчина показал кадр из пикантной фотосессии с женой Дашей Квитковой, которая сейчас находится на пятом месяце беременности. На свежем снимке Даша в черном боди и ботинках позировала на руках у Никиты. Добрынин в джинсах и с голым торсом сидел на стуле и нежно гладил бедра любимой.

“Стремитесь открыть для себя любовь, найти такие отношения, которые будут мотивировать вас стать лучшим мужчиной или женщиной, такую близость, которая встречается не сразу. Не бойтесь пока быть одни. Ешьте в одиночестве, ходите на свидания, спите в одиночестве. В процессе вы узнаете о себе ещё больше. Вы будете расти, вы поймете, что вас вдохновляет, вы будете создавать свои собственные мечты, укрепляться в своих убеждениях. И когда вы встретите человека, который заставит каждую вашу клеточку танцевать, вы поймёте почему все было не напрасно. Ждите своего человека. Я прошу вас просто дождаться этого, бороться за это, приложить усилия для этого. Если вы уже нашли все, что искали, пусть это будет самый крутой опыт“, - посоветовал ведущий своим подписчикам в описании к новому фото.

Никита Добрынин показал пикантное фото с Дашей Квитковой instagram.com/nikitadobrynin

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