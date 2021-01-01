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"До чего техника дошла": Снежана Бабкина показала, как делают тесты на COVID-19 в Австрии

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По словам Снежаны Бабкиной, в Вене тест на коронавирус можно сдать прямо на улице.
"До чего техника дошла": Снежана Бабкина показала, как делают тесты на COVID-19 в Австрии
"До чего техника дошла": Снежана Бабкина показала, как делают тесты на COVID-19 в Австрии
instagram.com/snezhana_babkina

В среду, 17 февраля, известный украинский музыкант Сергей Бабкин вместе с женой Снежаной отправился в Австрию. На днях 42-летнему певцу сделают еще одну операцию на глазу. А пока пара наслаждается прогулками по Вене.

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На своей странице в Инстаграм Снежана решила показать своим подписчикам, как в Австрии делают анализ на коронавирус. Оказывается, в Вене тест на COVID-19 можно сдать прямо на торговой улице во время шопинга. Бабкина показала несколько кадров, на которых запечатлен специальный пункт, где делают анализ.

“Такого мы еще не видели. Торговая улица. Куча магазинов. И во время шопинга все желающие могут сдать тест. Очередь не заканчивается. Люди подходят и подходят. Мы стоим минут 20, едим пиццу, а люди все сдают и сдают. До чего техника дошла“, - поделилась впечатлениями супруга Сергея Бабкина.

Снежана Бабкина показала, как делают тесты на COVID-19 в Австрии
Снежана Бабкина показала, как делают тесты на COVID-19 в Австрии
Скриншот

Снежана Бабкина показала, как делают тесты на COVID-19 в Австрии
Снежана Бабкина показала, как делают тесты на COVID-19 в Австрии
Скриншот

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Теги: Снежана Бабкина, Сергей Бабкин, коронавирус
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Источник: Ivona

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