Леся Никитюк не хочет участвовать в "Холостячке": В чем причина
Одна из самых популярных ведущих Украины, звезда многих проектов Нового канала, Леся Никитюк ответила на часто задаваемый вопрос подписчиков. В своем профиле в Инстаграм в разделе Сторис знаменитость высказалась о шоу “Холостячка“.
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Многие фаны ведущей хотят, чтобы Леся стала главной героиней второго сезона. Но, похоже, сама Никитюк не в восторге от такой идеи. Артистка опубликовала несколько видео, где заявила, что не собирается идти в “Холостячку“.
Нет, я не буду участвовать в шоу “Холостячка“. Потому, что, мне кажется, что “Белоснежку и семь гномов“ уже все читали и все видели. Ребятки, нет, я не пойду в “Холостячку“. Нет!“ – сказала Леся.
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