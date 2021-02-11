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Леся Никитюк не хочет участвовать в "Холостячке": В чем причина

Комментариев: 2
Леся Никитюк ответила фанам, которые хотят увидеть ее во втором сезоне проекта "Холостячка".
Леся Никитюк не хочет участвовать в "Холостячке": В чем причина
Леся Никитюк не хочет участвовать в "Холостячке": В чем причина
instagram.com/lesia_nikituk

Одна из самых популярных ведущих Украины, звезда многих проектов Нового канала, Леся Никитюк ответила на часто задаваемый вопрос подписчиков. В своем профиле в Инстаграм в разделе Сторис знаменитость высказалась о шоу “Холостячка“.

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Многие фаны ведущей хотят, чтобы Леся стала главной героиней второго сезона. Но, похоже, сама Никитюк не в восторге от такой идеи. Артистка опубликовала несколько видео, где заявила, что не собирается идти в “Холостячку“.

Нет, я не буду участвовать в шоу “Холостячка“. Потому, что, мне кажется, что “Белоснежку и семь гномов“ уже все читали и все видели. Ребятки, нет, я не пойду в “Холостячку“. Нет!“ – сказала Леся.

Леся Никитюк не хочет участвовать в
Леся Никитюк не хочет участвовать в "Холостячке"
скриншот
Леся Никитюк не хочет участвовать в
Леся Никитюк не хочет участвовать в "Холостячке"
скриншот
Леся Никитюк не хочет участвовать в
Леся Никитюк не хочет участвовать в "Холостячке"
скриншот

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Теги: Леся Никитюк
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Источник: Ivona

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Комментариев (2)
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kvinta36    11.02.2021, 12:59
Оценка:  0
kvinta36
Страшило тупоголовое!!!!!!!!!!!!!
Стр    11.02.2021, 12:36
Оценка:  +2
Стр
она пойдет на другой проект -КРИВРЦСАЧКА назвается))))
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