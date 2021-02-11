Леся Никитюк ответила фанам, которые хотят увидеть ее во втором сезоне проекта "Холостячка".

Леся Никитюк не хочет участвовать в "Холостячке": В чем причина instagram.com/lesia_nikituk

Одна из самых популярных ведущих Украины, звезда многих проектов Нового канала, Леся Никитюк ответила на часто задаваемый вопрос подписчиков. В своем профиле в Инстаграм в разделе Сторис знаменитость высказалась о шоу “Холостячка“.

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Многие фаны ведущей хотят, чтобы Леся стала главной героиней второго сезона. Но, похоже, сама Никитюк не в восторге от такой идеи. Артистка опубликовала несколько видео, где заявила, что не собирается идти в “Холостячку“.

Нет, я не буду участвовать в шоу “Холостячка“. Потому, что, мне кажется, что “Белоснежку и семь гномов“ уже все читали и все видели. Ребятки, нет, я не пойду в “Холостячку“. Нет!“ – сказала Леся.

Леся Никитюк не хочет участвовать в "Холостячке" скриншот

Леся Никитюк не хочет участвовать в "Холостячке" скриншот

Леся Никитюк не хочет участвовать в "Холостячке" скриншот

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