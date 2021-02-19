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Антонина Паперная впервые вышла в свет с 3-летней дочерью

Комментариев: 1
Старшая дочь Ольги Сумской, Антонина Паперная появилась на премьере нового фильма с мужем Владимиром Яглычом и 3-летней дочерью Евой.
Антонина Паперная впервые вышла в свет с 3-летней дочерью
Антонина Паперная впервые вышла в свет с 3-летней дочерью
instagram.com/tony__pepper

Старшая дочь Народной артистки Украины Ольги Сумской, актриса Антонина Паперная и ее супруг, российский актер Владимир Яглыч впервые взяли на светское мероприятие трехлетнюю дочь. Так, звездные родители и малышка Ева посетили премьерный показ нового фильма в жанре фэнтези “Конёк-Горбунок“.

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На странице Паперной в Инстаграм появилось фото с красной дорожки. На снимке Антонина позировала  в облегающем черном гольфе и кожаных брюках. Владимир предстал перед камерами в джинсах, белой кофте и серой жилетке. А маленькая Ева была одета в темные джинсы и светлую кофту с принтом.

Антонина Паперная впервые вышла в свет с 3-летней дочерью
Антонина Паперная впервые вышла в свет с 3-летней дочерью
instagram.com/tony__pepper

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Теги: Антонина Паперная, Ольга Сумская, Владимир Яглыч
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Источник: Ivona

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  19.02.2021, 13:36
Оценка:  0
гость
По натянутым лицам видно как им там радостно живется. Цепь, фуфайка.
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