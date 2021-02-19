Антонина Паперная впервые вышла в свет с 3-летней дочерью
Старшая дочь Народной артистки Украины Ольги Сумской, актриса Антонина Паперная и ее супруг, российский актер Владимир Яглыч впервые взяли на светское мероприятие трехлетнюю дочь. Так, звездные родители и малышка Ева посетили премьерный показ нового фильма в жанре фэнтези “Конёк-Горбунок“.
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На странице Паперной в Инстаграм появилось фото с красной дорожки. На снимке Антонина позировала в облегающем черном гольфе и кожаных брюках. Владимир предстал перед камерами в джинсах, белой кофте и серой жилетке. А маленькая Ева была одета в темные джинсы и светлую кофту с принтом.
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