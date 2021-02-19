Старшая дочь Ольги Сумской, Антонина Паперная появилась на премьере нового фильма с мужем Владимиром Яглычом и 3-летней дочерью Евой.

Старшая дочь Народной артистки Украины Ольги Сумской, актриса Антонина Паперная и ее супруг, российский актер Владимир Яглыч впервые взяли на светское мероприятие трехлетнюю дочь. Так, звездные родители и малышка Ева посетили премьерный показ нового фильма в жанре фэнтези “Конёк-Горбунок“.

Читай также: Никита Добрынин показал пикантное фото с полуголой беременной женой

На странице Паперной в Инстаграм появилось фото с красной дорожки. На снимке Антонина позировала в облегающем черном гольфе и кожаных брюках. Владимир предстал перед камерами в джинсах, белой кофте и серой жилетке. А маленькая Ева была одета в темные джинсы и светлую кофту с принтом.

Антонина Паперная впервые вышла в свет с 3-летней дочерью instagram.com/tony__pepper

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.