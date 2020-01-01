Дочь Ольги Сумской похвасталась стройной фигурой в кожаном мини-платье

Антонина Паперная продемонстрировала тонкую талию спустя 9 месяцев после родов.

Старшая дочь Народной артистки Украины Ольги Сумской, актриса Антонина Паперная, которая в апреле родила второго ребенка от российского актера Владимира Яглыча, взбудоражила Сеть сексуальным образом.

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Так, на своей странице в Инстаграм 30-летняя звезда показала, как выглядит ее фигура спустя 9 месяцев после родов. Паперная опубликовала несколько фотографий и видео, где она засветила тонкую талию и стройные ножки в кожаном мини-платье, кожаных ботфортах и черных колготах. Соблазнительный образ дочь Сумской дополнила черным чокером и ярким макияжем.

“Темная сторона“, - лаконично подписала Паперная на английском языке.

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