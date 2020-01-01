Камалия рассекретила самый дорогой подарок от мужа-миллионера
Украинская певица и обладательница титула “Миссис мира 2008“, Камалия каким самым дорогим подарком ее побаловал муж, бизнесмен Мохаммад Захур.
Читай также: Alyona Alyona показала редкое селфи в купальнике
В программе “Зірковий шлях“ 43-летняя исполнительница рассекретила, что однажды 65-летний супруг сделал ей сюрприз перед вылетом в США. Мужчина решил заказать на имя Камалии личный самолет.
“Самый дорогой подарок - самолет. Это было просто так, сюрприз. Мы летели в Америку, прилетели на личном самолете“, – поделилась воспоминаниями Камалия.
Захур добавил, что часто дарит подарки жене и независимо от того, есть ли в этот день праздничный повод для презента или нет.
“Я считаю, что женщине надо дарить все время, когда это возможно. А не именно на Новый год, на 8 Марта, на день рождения – и все, ты свободен“, - сказал муж Камалии.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- День рождения Веры Брежневой: ТОП-20 соблазнительных фото известной певицы
- “Это был глупый поступок“: Барских вспомнил, как порезал вены в прямом эфире из-за Лободы
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил