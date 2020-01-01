Камалия рассекретила самый дорогой подарок от мужа-миллионера

Певица Камалия рассказала, какой самый дорогой подарок ей делал муж Мохаммад Захур.

Украинская певица и обладательница титула “Миссис мира 2008“, Камалия каким самым дорогим подарком ее побаловал муж, бизнесмен Мохаммад Захур.

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В программе “Зірковий шлях“ 43-летняя исполнительница рассекретила, что однажды 65-летний супруг сделал ей сюрприз перед вылетом в США. Мужчина решил заказать на имя Камалии личный самолет.

“Самый дорогой подарок - самолет. Это было просто так, сюрприз. Мы летели в Америку, прилетели на личном самолете“, – поделилась воспоминаниями Камалия.

Захур добавил, что часто дарит подарки жене и независимо от того, есть ли в этот день праздничный повод для презента или нет.

“Я считаю, что женщине надо дарить все время, когда это возможно. А не именно на Новый год, на 8 Марта, на день рождения – и все, ты свободен“, - сказал муж Камалии.

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