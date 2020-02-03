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День рождения Веры Брежневой: ТОП-20 соблазнительных фото известной певицы

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3 февраля экс-участница ВИА Гры отмечает 38-й день рождения.
День рождения Веры Брежневой: ТОП-20 соблазнительных фото известной певицы
День рождения Веры Брежневой: ТОП-20 соблазнительных фото известной певицы
instagram.com/ververa

Сегодня, 3 февраля, украинская певица, актриса, экс-солистка “золотого“ состава группы “ВИА Гра“ Вера Брежнева отмечает 38-й день рождения.

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Артистка, настоящая фамилия которой Галушка, родилась в 1982 году в Днепродзержинске. В детстве увлекалась спортом и иностранными языками. Будущая знаменитость получила экономическое образование.

В 2002 году Вера впервые выступила на концерте с группой “ВИА Гра“. 20-летняя девушка в качестве желающей вышла на сцену и вместе с участницами музыкального коллектива исполнила хит “Попытка №5“. После этого Веру позвали на кастинг на место уходящей Алены Винницкой. Кастинг певица прошла успешно и вместе с Надеждой Грановской и Анной Седоковой стала солисткой “ВИА Гры“.

Брежнева оставалась неизменной участницей группы на протяжении более 4 лет. А в 2007 году артистка объявила о начале сольной карьеры. 

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Сейчас Вера продолжает заниматься музыкой. Также звезда снимается в кино и строит карьеру дизайнера. Кроме того, она является послом доброй воли ООН по вопросам ВИЧ/СПИДа.

По случаю дня рождения Веры Брежневой Ivona подготовила подборку пикантных фотографий из Instagram именинницы.

Напомним, ранее Вера Брежнева поделилась новыми фото с мужем и младшей дочерью.

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Теги: Вера Брежнева
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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!  (аноним)  03.02.2020, 11:38
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А почему не говорят правду? Про Алёну Винницкую, - не на место уходящей Алёны Винницкой, а ВМЕСТО Алёны Винницкой, Алёну просто бортанули братцы Меладзе изза ВОЗРАСТА - 28 лет !!! дёрганый дебил Костичка Меладзе !!!
А Безголосая бездарь ВЭРА с голосом дворовой мартовской кошки восполнила "пробел"
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