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"Дважды бабушка!": Ольга Сумская поздравила дочку и зятя с рождением второго ребенка

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Актриса подтвердила, что ее старшая дочь Антонина Паперная во второй раз стала мамой.
"Дважды бабушка!": Ольга Сумская поздравила дочку и зятя с рождением второго ребенка
"Дважды бабушка!": Ольга Сумская поздравила дочку и зятя с рождением второго ребенка
instagram.com/olgasumska

Во вторник, 21 апреля, зять Ольги Сумской, российский актер Владимир Яглыч намекнул на пополнение в семье, опубликовав в Инстаграм кадр из мультфильма “Король Лев“. Пользователи Сети решили, что таким способом 37-летний артист решил сообщить о рождении сына.

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Официальных комментариев от Яглыча и его супруги Антонины Паперной пока не было. Однако, Ольга Сумская уже подтвердила, что во второй раз стала бабушкой. Так, на своей странице в Инстаграм Народная артистка Украины опубликовала подборку кадров с дочерью Антониной и ее возлюбленным Владимиров. А в описании к публикации Сумская поздравила пару с рождением второго ребенка. 

“Вітаю,мої рідні! ❤️❤️! Тепер я двічі бабуся! Це щастя! Дякую!💋 Люблю вас!❤️👼“, - поделилась эмоциями Ольга.

Антонина Паперная и Владимир Яглыч во второй раз стали родителями
Антонина Паперная и Владимир Яглыч во второй раз стали родителями
Скриншот

Антонина Паперная и Владимир Яглыч во второй раз стали родителями
Антонина Паперная и Владимир Яглыч во второй раз стали родителями
Скриншот

Антонина Паперная и Владимир Яглыч во второй раз стали родителями
Антонина Паперная и Владимир Яглыч во второй раз стали родителями
Скриншот

Отметим, что Владимир Яглыч и Антонина Паперная уже воспитывают 2-летнюю дочь Еву. О второй беременности дочь Сумской объявила в начале января 2020 года.

Ранее Ольга Сумская с беременной дочкой показали, как ухаживают за кожей.

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Теги: Ольга Сумская, Антонина Паперная, Владимир Яглыч
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Источник: Ivona bigmir)net

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