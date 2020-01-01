“Это был глупый поступок“: Барских вспомнил, как порезал вены в прямом эфире из-за Лободы

Певец Макс Барских признался, зачем решил порезать вены во время одного из выступлений на "Фабрике звезд" 12 лет назад.

Популярный украинский исполнитель Макс Барских, который стал известным после участия в украинской “Фабрике звезд 2“, решился на откровенное интервью для ютуб-канала бывшего генерального директора Муз-ТВ Армана Давлетярова.

Читай также: День рождения Веры Брежневой: ТОП-20 соблазнительных фото известной певицы

Во время разговора с ведущим Барских вспомнил об одном из своих самых опасных поступков. 12 лет назад во время выступления на общем концерте Натальи Могилевской и “фабрикантов“ 18-летний Макс вскрыл себе вены на сцене якобы из-за безответной любви к экс-участнице “ВИА Гры“ Светлане Лободе.

Это был дурацкий, глупый, необдуманный поступок, который после оправдался, как спродюсированный шаг. И это было по настоящему. Не могу сказать, что я был без ума от Лободы всю жизнь, прямо фанател от нее. Просто на “Фабрике“ она была из внешнего мира единственным человеком, с которым я мог почувствовать какую-то связь. И мы с ней очень во многом похожи. Это внутреннее: сила характера, движение вперед, внутренние качества. Мы с ней выступали и я почувствовал: ничего себе, такая сила в ней есть внутренняя, которая очень сильно привлекает. Просто себя накрутил, что это любовь и все остальное. Внутренне в своей голове я не сделал это для того, чтобы лишить себя жизни, это был еще определенный момент очередного проявления, которое произошло после проекта “Фабрика“, - поделился воспоминаниями артист.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.