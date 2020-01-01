"В молодости был горячим": Гарик Бирча откровенно рассказал о личной жизни

46-летний Гарик Бирча признался, почему до сих пор холостяк.

Известный украинский актер и шоумен Гарик Бирча, наиболее известный как тренер “Лиги смеха“ и исполнитель главной роли в юмористическом ситкоме “Виталька“, впервые откровенно рассказал о личной жизни.

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В интервью ведущему Славе Демину для программы “Слава+“, что выходит на YouTube-канале Люкс ФМ, 46-летний артист признался, что самые длинные его отношения были три года.

“В конце тех 3-летних отношений мы поняли, что не можем быть вместе. Я, наверное, не смог изменить свою жизнь и измениться сам настолько, чтобы сделать этого человека на 100% счастливым. Для меня это важно. Делать кого-то несчастным я не хотел бы никогда, даже в страшном сне“, - поделился Гарик.

Бирча вспомнил о периодах в жизни, из-за которых ему пока не удалось распрощаться со статусом холостяка.

“Когда был молод, был горячий. Потом, наверное, был период, когда понял, что еще не встретил свою. Потом был период разочарования полнейшего. Потом период кропотливой работы, что на личную жизнь вообще не хватало времени“.

Комик признался, что не боится ответственности и готовь обзавестись семьей.

“Я не боюсь ответственности, я хотел бы семью. Я понимаю, что это такое. Я очень уже хотел бы детей. Мне есть, что сказать и чему научить ребенка, я смогу помочь ему вступить во взрослую жизнь. Я уже могу дать своей семье материальные блага. Мне хочется встретить друга и спутника жизни, хочется влюбится и обязательно взаимно“.

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