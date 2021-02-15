«Обалденная парочка»: Маша Ефросинина показала забавные кадры со своим мужем

Украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась с подписчиками неожиданными снимками.

Маша Ефросинина показала забавные кадры со своим мужем instagram.com/mashaefrosinina

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Популярная ведущая Маша Ефросинина на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку фото и видео со своим мужем. На кадрах знаменитость показала настоящую сторону звездной жизни, где помимо красивых нарядов и удачных ракурсов, есть место дурачеству. Маша не постеснялась продемонстрировать смешные моменты из своей жизни, где предстала без макияжа рядом со своим супругом.

Под публикацией Маша написала так:

«Любовь- это, когда у вас есть то, что принадлежит только вам двоим ...

Ну, и немного веселья 😉».

Поклонники восхитились семейными снимками Маши Ефросининой, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Які ВИ круті🔥❤️». «Вы шикарные!!!!! ❤️❤️» «Какие вы клёвые!🔥» «Вы классные!!! Прекрасная пара!!!👍👍👍» «Обалденная парочка! Любви вам вечной». «Маша, восхищаюсь вашей парой и вашим умением посмеяться над собой».

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