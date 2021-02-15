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«Обалденная парочка»: Маша Ефросинина показала забавные кадры со своим мужем

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Украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась с подписчиками неожиданными снимками.

Маша Ефросинина показала забавные кадры со своим мужем
Маша Ефросинина показала забавные кадры со своим мужем
instagram.com/mashaefrosinina

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Популярная ведущая Маша Ефросинина на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку фото и видео со своим мужем. На кадрах знаменитость показала настоящую сторону звездной жизни, где помимо красивых нарядов и удачных ракурсов, есть место дурачеству. Маша не постеснялась продемонстрировать смешные моменты из своей жизни, где предстала без макияжа рядом со своим супругом.

Под публикацией Маша написала так:

«Любовь- это, когда у вас есть то, что принадлежит только вам двоим ...
Ну, и немного веселья 😉».

Поклонники восхитились семейными снимками Маши Ефросининой, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Які ВИ круті🔥❤️».

«Вы шикарные!!!!! ❤️❤️»

«Какие вы клёвые!🔥»

«Вы классные!!! Прекрасная пара!!!👍👍👍»

«Обалденная парочка! Любви вам вечной».

«Маша, восхищаюсь вашей парой и вашим умением посмеяться над собой».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  15.02.2021, 17:23
Оценка:  0
гость
маша красивая баба но лісій абрек ,.
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