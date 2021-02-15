«Обалденная парочка»: Маша Ефросинина показала забавные кадры со своим мужем
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Популярная ведущая Маша Ефросинина на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку фото и видео со своим мужем. На кадрах знаменитость показала настоящую сторону звездной жизни, где помимо красивых нарядов и удачных ракурсов, есть место дурачеству. Маша не постеснялась продемонстрировать смешные моменты из своей жизни, где предстала без макияжа рядом со своим супругом.
Под публикацией Маша написала так:
«Любовь- это, когда у вас есть то, что принадлежит только вам двоим ...
Ну, и немного веселья 😉».
Поклонники восхитились семейными снимками Маши Ефросининой, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Які ВИ круті🔥❤️».
«Вы шикарные!!!!! ❤️❤️»
«Какие вы клёвые!🔥»
«Вы классные!!! Прекрасная пара!!!👍👍👍»
«Обалденная парочка! Любви вам вечной».
«Маша, восхищаюсь вашей парой и вашим умением посмеяться над собой».
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