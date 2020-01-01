«Красивая пара»: Анна Седокова поделилась эффектным снимком с мужем

Украинская певица Анна Седокова поделилась с подписчиками снимком со своим мужем.

Анна Седокова поделилась эффектным снимком с мужем instagram.com/annasedokova

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Популярная исполнительница Анна Седокова на своей странице в Инстаграм опубликовала семейное фото. На кадре знаменитость позирует в объятиях своего мужа – профессионального баскетболиста Яниса Тимма. Артистка надела черный пиджак, уложила волосы назад, сделала яркий макияж с акцентом на глазах, в то время как ее возлюбленный примерил белую рубашку.

Стоит отметить, что Анна Седокова пересмотрела свое отношение к социальным сетям, и теперь делится личной жизнью очень дозировано. Звезда призналась, что устала от бесконечной критики в свой адрес и в сторону своих детей, поэтому предоставила возможность комментировать снимки только близкому окружению.

Фолловеры Анны Седоковой восхитились чувственным фото звездной семьи, и осыпали их комплиментами:

«Очень красивые!!! Счастья вам и побольше!!!!😍👍👍👍» «Какие вы классные 😍😍😍 ❤️🔥». «Красивые 😻😘». «Замечательная пара». «Красивая пара😍, любви и счастья вам».

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