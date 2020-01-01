«Красивая пара»: Анна Седокова поделилась эффектным снимком с мужем
Читай также: «Ух, бомба!»: Слава Каминская засветила пышный бюст в откровенном платье
Популярная исполнительница Анна Седокова на своей странице в Инстаграм опубликовала семейное фото. На кадре знаменитость позирует в объятиях своего мужа – профессионального баскетболиста Яниса Тимма. Артистка надела черный пиджак, уложила волосы назад, сделала яркий макияж с акцентом на глазах, в то время как ее возлюбленный примерил белую рубашку.
Стоит отметить, что Анна Седокова пересмотрела свое отношение к социальным сетям, и теперь делится личной жизнью очень дозировано. Звезда призналась, что устала от бесконечной критики в свой адрес и в сторону своих детей, поэтому предоставила возможность комментировать снимки только близкому окружению.
Фолловеры Анны Седоковой восхитились чувственным фото звездной семьи, и осыпали их комплиментами:
«Очень красивые!!! Счастья вам и побольше!!!!😍👍👍👍»
«Какие вы классные 😍😍😍 ❤️🔥».
«Красивые 😻😘».
«Замечательная пара».
«Красивая пара😍, любви и счастья вам».
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил