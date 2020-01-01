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Жаркие кадры: Ксения Мишина поделилась откровенными снимками с возлюбленным

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Украинская актриса Ксения Мишина поделилась с подписчиками пикантными фото.

Ксения Мишина поделилась откровенными снимками с возлюбленным
Ксения Мишина поделилась откровенными снимками с возлюбленным
instagram.com/misha.k.ua

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Популярная актриса Ксения Мишина на своей странице в Инстаграм опубликовала снимки с отдыха. На кадрах знаменитость позирует на побережье океана со своим возлюбленным Александром Эллертом. Артистка залезла сверху на своего любимого мужчину в платьице в горошек. На втором фото Эллерт держал на руках свою избранницу. Пара выглядит очень счастливо и гармонично вместе.

Под публикацией Ксения трогательно призналась в любви Александру:

«Я люблю тебя @ellert_a и хочу чтобы ты ещё крепче меня обнимал, ещё чаще целовал и никогда не переставал будить среди ночи сонными словами «люблю тебя»❤️💚.

Поклонники восхитились чувственными снимками звездной пары, и осыпали их комплиментами в комментариях:

«Вы со своей любовью действительно космические».

«Как же классно, что у Вас все классно ❤️

Любви Вам ещё больше 😍».

«Так трогательно❤️».

«Классные ! Любви вам крепкой - крепкой !❤️»

«Самые красивые».

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Источник: ivonа bigmir)net

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