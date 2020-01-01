Жаркие кадры: Ксения Мишина поделилась откровенными снимками с возлюбленным

Украинская актриса Ксения Мишина поделилась с подписчиками пикантными фото.

Ксения Мишина поделилась откровенными снимками с возлюбленным instagram.com/misha.k.ua

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Популярная актриса Ксения Мишина на своей странице в Инстаграм опубликовала снимки с отдыха. На кадрах знаменитость позирует на побережье океана со своим возлюбленным Александром Эллертом. Артистка залезла сверху на своего любимого мужчину в платьице в горошек. На втором фото Эллерт держал на руках свою избранницу. Пара выглядит очень счастливо и гармонично вместе.

Под публикацией Ксения трогательно призналась в любви Александру:

«Я люблю тебя @ellert_a и хочу чтобы ты ещё крепче меня обнимал, ещё чаще целовал и никогда не переставал будить среди ночи сонными словами «люблю тебя»❤️💚.

Поклонники восхитились чувственными снимками звездной пары, и осыпали их комплиментами в комментариях:

«Вы со своей любовью действительно космические». «Как же классно, что у Вас все классно ❤️ Любви Вам ещё больше 😍». «Так трогательно❤️». «Классные ! Любви вам крепкой - крепкой !❤️» «Самые красивые».

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