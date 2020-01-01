«Ух, бомба!»: Слава Каминская засветила пышный бюст в откровенном платье
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Популярная исполнительница Слава Каминская на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость позирует в эффектном платье с глубоким декольте и разрезами от бедер. Откровенный наряд оголяет пышную грудь и стройные ноги артистки. Свой образ звезда дополнила локонами на волосах и выразительным макияжем с акцентом на красных губах. Судя по всему, это фото сделано во время выступления Славы, ведь в руках она держит микрофон.
Под публикацией Каминская призналась, что уже соскучилась по сцене и приготовила для своих слушателей новые хиты:
«Но, обещаю, скоро будут премьеры, сюрпризы, концерты и оторвемся с вами за всё упущенное😘».
Поклонники восхитились внешним видом Славы Каминской, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Красотка😍».
«Красунечка❤️💃».
«Уххххх🔥бомба».
«Классная».
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