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«Ух, бомба!»: Слава Каминская засветила пышный бюст в откровенном платье

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Украинская певица Слава Каминская поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Слава Каминская засветила пышный бюст в откровенном платье
Слава Каминская засветила пышный бюст в откровенном платье
instagram.com/babaslavka

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Популярная исполнительница Слава Каминская на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость позирует в эффектном платье с глубоким декольте и разрезами от бедер. Откровенный наряд оголяет пышную грудь и стройные ноги артистки. Свой образ звезда дополнила локонами на волосах и выразительным макияжем с акцентом на красных губах. Судя по всему, это фото сделано во время выступления Славы, ведь в руках она держит микрофон.

Под публикацией Каминская призналась, что уже соскучилась по сцене и приготовила для своих слушателей новые хиты:

«Но, обещаю, скоро будут премьеры, сюрпризы, концерты и оторвемся с вами за всё упущенное😘».

Поклонники восхитились внешним видом Славы Каминской, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Красотка😍».

«Красунечка❤️💃».

«Уххххх🔥бомба».

«Классная».

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Источник: ivonа bigmir)net

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