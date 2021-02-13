"Ребенка зачем раздели?": Полякова возмутила сеть горячим фото с дочерью
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Певица Оля Полякова поразила сеть эффектным фото со старшей дочерью - 16-летней Машей. Звезда с дочкой засветились в кадре в откровенных нарядах.
Снимок появился в Инстаграм.
Ольга позировала в коротком черном платье и высоких ботфортах. А ее юная дочка - в темном флиссовом костюме. Девушка расстегнула верх - демонстрируя пресс в кроп-топе.
Образ Маши дополнили стильные серьги в форме крестов.
Мы сегодня на чёрном! - написала Полякова-старшая.
Фолловеры отметили, что обе девушки выглядят очень сексуально. Правда, некоторые подписчики обратили внимание на “излишнюю откровенность“ образов.
- Если бы у вашей дочки был цвет волос как у вас, то вы были бы как близняшки!!!😊 Я думаю, что она к этому скоро придёт!!!😉
- Вау Маша супер красотка 😍
- Красотки🔥🔥! Успехов вам во всем;))
- явно перебор на всех фото 🤷🏻♀️вы и так красивая
- Ребёнка то зачем оголять ? Фу ((((
- Мені перевернуті хрести не припустимі. Тим більше на дитині.
- Важко вибрати хто сексуальніше виглядає ❤️
- Красотки 😍🔥, - написали в сети.
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