Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Ребенка зачем раздели?": Полякова возмутила сеть горячим фото с дочерью

Комментариев: 3
Певица Оля Полякова и ее 16-летняя дочь Мария снялись в соблазнительных образах .

Полякова возмутила сеть откровенным фото с дочерью
Полякова возмутила сеть откровенным фото с дочерью
instagram.com/polyakovamusic

Читай также: “Скандал“: Тина Кароль в латексном наряде соблазнительно двигалась в новом клипе

Певица Оля Полякова поразила сеть эффектным фото со старшей дочерью - 16-летней Машей. Звезда с дочкой засветились в кадре в откровенных нарядах.

Снимок появился в Инстаграм.

Ольга позировала в коротком черном платье и высоких ботфортах. А ее юная дочка - в темном флиссовом костюме. Девушка расстегнула верх - демонстрируя пресс в кроп-топе.

Образ Маши дополнили стильные серьги в форме крестов. 

Мы сегодня на чёрном! - написала Полякова-старшая.

Полякова возмутила сеть откровенным фото с дочерью
Полякова возмутила сеть откровенным фото с дочерью
instagram.com/polyakovamusic

Фолловеры отметили, что обе девушки выглядят очень сексуально. Правда, некоторые подписчики обратили внимание на “излишнюю откровенность“ образов. 

  • Если бы у вашей дочки был цвет волос как у вас, то вы были бы как близняшки!!!😊 Я думаю, что она к этому скоро придёт!!!😉
  • Вау Маша супер красотка 😍
  • Красотки🔥🔥! Успехов вам во всем;))
  • явно перебор на всех фото 🤷🏻‍♀️вы и так красивая
  • Ребёнка то зачем оголять ? Фу ((((
  • Мені перевернуті хрести не припустимі. Тим більше на дитині.
  • Важко вибрати хто сексуальніше виглядає ❤️
  • Красотки 😍🔥, - написали в сети.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: дети звезд, Маша Полякова, Оля Полякова
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
астра  (аноним)  13.02.2021, 13:41
Оценка:  0
астра
А может не стоит выставлять такие фото с малолеткой.
гость  (аноним)  13.02.2021, 13:35
Оценка:  0
гость
Сколько этой дурочке предстоит в будущем пластических операций, для исправления своей рожи. Нельзя рожать от стариков.
Василий-Пупкин    13.02.2021, 13:28
Оценка:  0
Василий-Пупкин
фууу бляди обоссаные
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь