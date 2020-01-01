"Обожаю!": Каменских показала, чем занята в выходные

Певица Настя Каменских покаталась с горки с мужем и мамой .

Каменских покаталась на санках - фото instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских показала, как проводит зимние выходные с мужем и мамой. Оказывается, звезда предпочитает экстремальные развлечения.

Об этом Каменских написала в Инстаграм.

Настя добавила фото, на которых появилась вместе с родными на горе. Они позируют с пластиковыми санками.

“Люблю снежные горки за то, что после каждого спуска обязательно будет подъем! И самое прекрасное, когда рядом люди, которые всегда с улыбкой будут проходить этот путь вместе с вами 🤍 А вы вместе с ними 😘“, - написала Каменских.

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