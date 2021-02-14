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"Очередной скандал": Кароль без белья засняли на плечах у брутального мужчины

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Певица Тина Кароль записала скандальное видео и поразила сеть .

Кароль взобралась на плечи бородатому мужчине
Кароль взобралась на плечи бородатому мужчине
instagram.com/tinakarol_fantina

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Певица Тина Кароль подогрела интерес публики смелым видео. Звезда снялась в прозрачном наряде без белья, выбравшись на плечи бородатому мужчине.

Видео появилось на странице фан-клуба Кароль в Инстаграм.

Тина в черном платье, которое просвечивается на груди, позирует на плечах мужчины с окладистой рыжей бородой. Он придерживает ноги певицы.

“Это очередной скандал“, - поет Кароль.

Новое видео в TikTok от королевы скандала! Новая Тина Кароль, новая музыка, новый Скандал! - подписали видео. 

Напомним, что в феврале 2021 Тина Кароль презентовала клип на песню "Скандал". В нем она появилась в облегающем футуристическом наряде.

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Теги: тина кароль, откровение наряды звезд, роман
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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mreccoh    14.02.2021, 13:23
Оценка:  0
mreccoh
Госпожа и раб?Сексвайф и куколд?БДСМ,фемдом,фейсситтинг,ст рапон...Да,сейчас это в самом тренде!
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