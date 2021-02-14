"Очередной скандал": Кароль без белья засняли на плечах у брутального мужчины
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Певица Тина Кароль подогрела интерес публики смелым видео. Звезда снялась в прозрачном наряде без белья, выбравшись на плечи бородатому мужчине.
Видео появилось на странице фан-клуба Кароль в Инстаграм.
Тина в черном платье, которое просвечивается на груди, позирует на плечах мужчины с окладистой рыжей бородой. Он придерживает ноги певицы.
“Это очередной скандал“, - поет Кароль.
Новое видео в TikTok от королевы скандала! Новая Тина Кароль, новая музыка, новый Скандал! - подписали видео.
Напомним, что в феврале 2021 Тина Кароль презентовала клип на песню "Скандал". В нем она появилась в облегающем футуристическом наряде.
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