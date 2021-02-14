"Очередной скандал": Кароль без белья засняли на плечах у брутального мужчины

Певица Тина Кароль записала скандальное видео и поразила сеть .

Кароль взобралась на плечи бородатому мужчине instagram.com/tinakarol_fantina

Читай также: Чтобы душа развернулась: ТОП-15 песен для романтичного вечера

Певица Тина Кароль подогрела интерес публики смелым видео. Звезда снялась в прозрачном наряде без белья, выбравшись на плечи бородатому мужчине.

Видео появилось на странице фан-клуба Кароль в Инстаграм.

Тина в черном платье, которое просвечивается на груди, позирует на плечах мужчины с окладистой рыжей бородой. Он придерживает ноги певицы.

“Это очередной скандал“, - поет Кароль.

Новое видео в TikTok от королевы скандала! Новая Тина Кароль, новая музыка, новый Скандал! - подписали видео.

Напомним, что в феврале 2021 Тина Кароль презентовала клип на песню "Скандал". В нем она появилась в облегающем футуристическом наряде.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.