Чувства и чувственность: 9 небанальных фильмов о любви

Нестандартные истории, которые могли произойти лишь благодаря любви. Во всей ее красоте, жесткости и многогранности.

Порой кажется, что все фильмы про любовь похожи друг на друга, как две капли воды. На деле же все немного сложнее: далеко не каждая любовь - романтична, и уж точно не каждую ожидает хэппи энд. Ivona создала подборку небанальных киноисторий, в которых любовь - нечто большее, чем два одиноких сердца.

Мой король, 2015

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Здоровье подводит Тони, и теперь ей предстоит длительная реабилитация. Однако искалечено не только тело женщины, но и душа. Размышляя над своим прошлым, Тони совершает путешествие по извилистой дорожке воспоминаний, на которую ее из раза в раз заманивает ОН - король ее жизни.

Он и Она, 2017

Кому интересно наблюдать за браком, которому уже более 40 лет? Что нового эти двое могут показать всему миру? Случайная встреча Виктора и Сары обращается для обоих в любовь, если не великую, то грандиозную, в масштабах их маленькой Вселенной.

Любовники, 2017

Мэри и Майкл уж давно чужды друг другу. У каждого из них - своя личная жизнь, и они твердо решают положить конец этому фарсу и начать жить новой жизнью с новыми возлюбленными. Но один случайный поцелуй кардинально меняет жизнь супругов, которые теперь сами становятся любовниками.

Любовь со взломом, 2018

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Отправляясь на очередное дело, Гарри никак не рассчитывал, что в доме, который он собирается обчистить, кто-то есть. Более того - этот кто-то собирается совершить самоубийство и ему совершенно плевать на ограбление. Гарри сбегает, но возвращается к хозяйке дома, твердо решив доказать ей, что есть вещи, ради которых стоит жить.

Сусана, ты меня убиваешь, 2016

Забавно, насколько разными видят супруги свои отношения. Проснувшись однажды утром Элихио обнаруживает, что его супруга Сусана исчезла, не сказав ни слова. Мужчина удивлен, ведь по его мнению в их жизни все было гладко. Элихио не готов отпускать жену, ему нужны ответы, но еще больше - ее любовь.

Куриоса, 2019

История целомудренности и распутства 19 века изображена сквозь призму любовных отношений между замужней Марией де Эредиа и поэта Анри де Ренье.

Призрачная красота, 2016

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Любовь, Смерть и Время могут быть врагами, а могут стать и друзьями. Все зависит от того, готовы ли вы впустить их в свою жизнь, не ожидая ничего взамен. Говарду Инлету предстоит пережить сложный период, и чтобы как-то справиться с ним, он пишет письма Любви, Смерти и Времени. И однажды получает ответ.

Один день, 2011

Декстер и Эмма еще в студенчестве пообещали друг другу встречаться каждое 15 июля. И на протяжении почти 20-ти лет они сдерживали обещание, каждый раз становясь все ближе друг к другу и одновременно отдаляясь. Их жизни шли своим чередом, но каждый год, в один и тот же день все ставал с ног на голову. Это - больше чем просто дружба и просто любовь.

Воображаемая любовь, 2010

Франсис и Мари - лучшие друзья. Им нечего делить, они готовы поддерживать друг друга в любой ситуации. До тех пор, пока в их жизнь не врывается Николя. Любовь сражает друзей наповал, и вот Франсис и Мари - соперники. Кого же выберет мечтатель Николя, и захочет ли он в принципе разрывать любовный треугольник, который его так забавляет?

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