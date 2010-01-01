Чувства и чувственность: 9 небанальных фильмов о любви
Порой кажется, что все фильмы про любовь похожи друг на друга, как две капли воды. На деле же все немного сложнее: далеко не каждая любовь - романтична, и уж точно не каждую ожидает хэппи энд. Ivona создала подборку небанальных киноисторий, в которых любовь - нечто большее, чем два одиноких сердца.
- Мой король, 2015
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Здоровье подводит Тони, и теперь ей предстоит длительная реабилитация. Однако искалечено не только тело женщины, но и душа. Размышляя над своим прошлым, Тони совершает путешествие по извилистой дорожке воспоминаний, на которую ее из раза в раз заманивает ОН - король ее жизни.
- Он и Она, 2017
Кому интересно наблюдать за браком, которому уже более 40 лет? Что нового эти двое могут показать всему миру? Случайная встреча Виктора и Сары обращается для обоих в любовь, если не великую, то грандиозную, в масштабах их маленькой Вселенной.
- Любовники, 2017
Мэри и Майкл уж давно чужды друг другу. У каждого из них - своя личная жизнь, и они твердо решают положить конец этому фарсу и начать жить новой жизнью с новыми возлюбленными. Но один случайный поцелуй кардинально меняет жизнь супругов, которые теперь сами становятся любовниками.
- Любовь со взломом, 2018
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Отправляясь на очередное дело, Гарри никак не рассчитывал, что в доме, который он собирается обчистить, кто-то есть. Более того - этот кто-то собирается совершить самоубийство и ему совершенно плевать на ограбление. Гарри сбегает, но возвращается к хозяйке дома, твердо решив доказать ей, что есть вещи, ради которых стоит жить.
- Сусана, ты меня убиваешь, 2016
Забавно, насколько разными видят супруги свои отношения. Проснувшись однажды утром Элихио обнаруживает, что его супруга Сусана исчезла, не сказав ни слова. Мужчина удивлен, ведь по его мнению в их жизни все было гладко. Элихио не готов отпускать жену, ему нужны ответы, но еще больше - ее любовь.
- Куриоса, 2019
История целомудренности и распутства 19 века изображена сквозь призму любовных отношений между замужней Марией де Эредиа и поэта Анри де Ренье.
- Призрачная красота, 2016
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Любовь, Смерть и Время могут быть врагами, а могут стать и друзьями. Все зависит от того, готовы ли вы впустить их в свою жизнь, не ожидая ничего взамен. Говарду Инлету предстоит пережить сложный период, и чтобы как-то справиться с ним, он пишет письма Любви, Смерти и Времени. И однажды получает ответ.
- Один день, 2011
Декстер и Эмма еще в студенчестве пообещали друг другу встречаться каждое 15 июля. И на протяжении почти 20-ти лет они сдерживали обещание, каждый раз становясь все ближе друг к другу и одновременно отдаляясь. Их жизни шли своим чередом, но каждый год, в один и тот же день все ставал с ног на голову. Это - больше чем просто дружба и просто любовь.
- Воображаемая любовь, 2010
Франсис и Мари - лучшие друзья. Им нечего делить, они готовы поддерживать друг друга в любой ситуации. До тех пор, пока в их жизнь не врывается Николя. Любовь сражает друзей наповал, и вот Франсис и Мари - соперники. Кого же выберет мечтатель Николя, и захочет ли он в принципе разрывать любовный треугольник, который его так забавляет?
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