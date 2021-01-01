Самые неожиданные варианты, как провести 14 февраля .

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Недавно Ivona рассказывала, куда отправиться на романтический уикенд 14 февраля и какая будет погода в День святого Валентина. А чем можно заняться, не выезжая из города – читайте в нашем материале.

Собрали для вас 5 интересных способов отпраздновать со второй половинкой День всех влюбленных. Возможно, какой-то вариант вам приглянется.

День спа-процедур

А почему бы и нет? Со своим избранником можно отлично провести день посетив спа-салон. Вам сделают расслабляющий массаж, процедуры, поплаваете в бассейне. В некоторых таких центрах функционируют рестораны, после спа-дня закажите романтический ужин при свечах. Так вы не только проведете время вместе, но еще и оздоровитесь.

5 небанальных способов отметить День святого Валентина freepik.com

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Челленджи для двоих

Например, кто лучше нарисует портрет второй половинки вслепую или победит в игре “Засмеялся - проиграл“, где проигрывает тот, кто первым посмеялся над смешным видео. Еще одно непростое задание - составить себе образ из одежды любимого человека. Можно устроить опрос среди друзей или подписчиков в Инстаграм, чтобы определить, чей образ получился лучше.

5 небанальных способов отметить День святого Валентина freepik.com

Кинодень

Попробуйте воплотить в жизнь то, что происходит на экране. Выучить вместе танец или песню из “Грязных танцев“, попасть во дворец, где снимали фильмы про императрицу Сисси, переодеться в наряды главных героев “Красотки“, - выбор огромен.

5 небанальных способов отметить День святого Валентина freepik.com

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Квест невыхода из дома

Чтобы успешно провести такую игру, вам необходимо тщательно составить маршрут, придумать задания на каждое место и подготовить финал квеста. Пунктами маршрута могут быть ваши любимые места в городе или те, которые имеют для вас особое значение. Правда, в этом году погода желает лучшего, такой романтический квест, например, с спрятанными записками можно организовать дома.

5 небанальных способов отметить День святого Валентина freepik.com

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Воссоздать первое свидание

Если вы проживаете в городе, где познакомились, то этот вариант как раз для вас. У вас есть возможность посетить место, с которого все начиналось. Вспомните первое ваше свидание или где познакомились. Посетите кафе, парк или кинотеатр, где впервые поцеловались или признавались друг другу в любви. Провести День святого Валентина с ноткой ностальгии – это не только упасть в воспоминания, но и возможность заново влюбиться и прочувствовать счастливые мгновения.

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