Астафьева без белья станцевала к празднику влюбленных
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Певица Даша Астафьева разгорячила сеть откровенным танцем. Знаменитость показала, как двигается в прозрачном наряде без белья.
Видео появилось в Инстаграм.
В кадре Даша появилась в боди с прозрачным верхом - в центре внимания оказалась упругая грудь знаменитости. Даша соблазнительно двигается, прижав ягодицы к стене.
“Влюбляйтесь только в своих.
Отделяйте зерна от плевел.
Мчитесь, отрывайте, переступайте, оглядывайтесь и забывайте, учитесь каждый раз!
Нам не так много отмерили, помните.
Радуйте глаз, тому, кто не боится показать слезу)
Согревайте те руки, которые тихарёчком закладываются в вашу ладонь. Утром обнимайте тех, кто засыпая гладит вам волосики, и знает запах ваших складочек на шее.
Складочки наедайте исключительно вместе, после шести!
Целуйте только губы, которые сочиняют для вас новый язык
Любимский и обожательный!
Звоните и пишите.
Ожидание убивает“, - написала Астафьева.
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