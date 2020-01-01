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Астафьева без белья станцевала к празднику влюбленных

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Певица Даша Астафьева показала горячий танец и написала о любви .

Даша Астафьева станцевала без белья
Даша Астафьева станцевала без белья
instagram.com/da_astafieva

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Певица Даша Астафьева разгорячила сеть откровенным танцем. Знаменитость показала, как двигается в прозрачном наряде без белья.

Видео появилось в Инстаграм.

В кадре Даша появилась в боди с прозрачным верхом - в центре внимания оказалась упругая грудь знаменитости. Даша соблазнительно двигается, прижав ягодицы к стене.

“Влюбляйтесь только в своих.
Отделяйте зерна от плевел.
Мчитесь, отрывайте, переступайте, оглядывайтесь и забывайте, учитесь каждый раз!
Нам не так много отмерили, помните.
Радуйте глаз, тому, кто не боится показать слезу)
Согревайте те руки, которые тихарёчком закладываются в вашу ладонь. Утром обнимайте тех, кто засыпая гладит вам волосики, и знает запах ваших складочек на шее.
Складочки наедайте исключительно вместе, после шести!
Целуйте только губы, которые сочиняют для вас новый язык
Любимский и обожательный!
Звоните и пишите.
Ожидание убивает“, - написала Астафьева. 

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Теги: Даша Астафьева, топлес, без белья
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Источник: ivonа bigmir)net

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