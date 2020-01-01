Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Сергей Бабкин рассекретил, сколько заплатил за операцию в Австрии

Комментариев: 0
Певец Сергей Бабкин рассказал о причине редкого заболевания глаз.
Сергей Бабкин рассекретил, сколько заплатил за операцию в Австрии
Сергей Бабкин рассекретил, сколько заплатил за операцию в Австрии
instagram.com/babkin_official

Известный украинский певец, бывший участник “Танців з зірками“, экс-тренер “Голосу країни“ и новый судья “Лиги смеха“, Сергей Бабкин, которому 5 февраля сделали операцию на левом глазу, рассекретил, что стало причиной редкого заболевания.

Читай также: Звезды “Квартала 95“ поделились редкими свадебными фото

В интервью Кате Осадчей для “Світського життя“ 42-летний музыкант рассказал, что еще 11 лет назад получил травму во время падения.

“Как сказал врач: “Был удар в левый глаз“. Был удар, да и сильный был удар. Это было 11 лет назад. Я падал на спину с гитарой, а микрофон упал на левый глаз. Я не думал, что это приведет к этому после 11 лет“, - поделился Сергей.

Кроме того, Бабкин объявил стоимость операции в австрийской клинике. По словам артиста, хирургическое вмешательство обошлось ему в 2700 евро (около 91 тысячи гривен).

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Сергей Бабкин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь