Певец Сергей Бабкин рассказал о причине редкого заболевания глаз.

Сергей Бабкин рассекретил, сколько заплатил за операцию в Австрии instagram.com/babkin_official

Известный украинский певец, бывший участник “Танців з зірками“, экс-тренер “Голосу країни“ и новый судья “Лиги смеха“, Сергей Бабкин, которому 5 февраля сделали операцию на левом глазу, рассекретил, что стало причиной редкого заболевания.

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В интервью Кате Осадчей для “Світського життя“ 42-летний музыкант рассказал, что еще 11 лет назад получил травму во время падения.

“Как сказал врач: “Был удар в левый глаз“. Был удар, да и сильный был удар. Это было 11 лет назад. Я падал на спину с гитарой, а микрофон упал на левый глаз. Я не думал, что это приведет к этому после 11 лет“, - поделился Сергей.

Кроме того, Бабкин объявил стоимость операции в австрийской клинике. По словам артиста, хирургическое вмешательство обошлось ему в 2700 евро (около 91 тысячи гривен).

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