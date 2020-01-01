Звезды "Квартала 95" поделились редкими свадебными фото

Евгений Кошевой, Юрий Ткач, Степан Казанин и Владимир Мартынец показали своих жен на архивных свадебных фотографиях.

Актеры студии “Квартал 95“ поделились подборкой редких фотографий со своими вторыми половинками по случаю Дня святого Валентина.

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Так, на официальной странице “Квартала“ в Инстаграм были опубликованы архивные кадры со свадеб Евгения и Ксении Кошевых, Юрия Ткача и его жены Виктории, Степана и Натальи Казаниных, а также Владимира Мартынца и его возлюбленной Екатерины.

“Вітаємо всіх із Днем Святого Валентина!😍 Кажіть про свої почуття коханій людині кожен день, і дивіться один на одного із захопленням, немов вперше!“, - говорится в описании к снимкам.

Евгений Кошевой с женой Ксенией instagram.com/kvartal95official

Юрий Ткач и его жена Виктория instagram.com/kvartal95official

Свадьба Степана и Натальи Казаниных instagram.com/kvartal95official

Владимир Мартынец и его супруга Екатерина instagram.com/kvartal95official

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