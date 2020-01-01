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Звезды "Квартала 95" поделились редкими свадебными фото

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Евгений Кошевой, Юрий Ткач, Степан Казанин и Владимир Мартынец показали своих жен на архивных свадебных фотографиях.
Звезды "Квартала 95" поделились редкими свадебными фото
Звезды "Квартала 95" поделились редкими свадебными фото
instagram.com/kvartal95official

Актеры студии “Квартал 95“ поделились подборкой редких фотографий со своими вторыми половинками по случаю Дня святого Валентина.

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Так, на официальной странице “Квартала“ в Инстаграм были опубликованы архивные кадры со свадеб Евгения и Ксении Кошевых, Юрия Ткача и его жены Виктории, Степана и Натальи Казаниных, а также Владимира Мартынца и его возлюбленной Екатерины.

“Вітаємо всіх із Днем Святого Валентина!😍 Кажіть про свої почуття коханій людині кожен день, і дивіться один на одного із захопленням, немов вперше!“, - говорится в описании к снимкам.

Евгений Кошевой с женой Ксенией
Евгений Кошевой с женой Ксенией
instagram.com/kvartal95official
Юрий Ткач и его жена Виктория
Юрий Ткач и его жена Виктория
instagram.com/kvartal95official
Свадьба Степана и Натальи Казаниных
Свадьба Степана и Натальи Казаниных
instagram.com/kvartal95official
Владимир Мартынец и его супруга Екатерина
Владимир Мартынец и его супруга Екатерина
instagram.com/kvartal95official

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Теги: Евгений Кошевой, Степан Казанин, Юрий Ткач, Владимир Мартынец
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Источник: Ivona

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