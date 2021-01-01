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39-летняя Меган Маркл во второй раз станет мамой

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Супруга принца Гарри, Меган Маркл готовится вновь стать мамой после выкидыша.
39-летняя Меган Маркл во второй раз станет мамой
39-летняя Меган Маркл во второй раз станет мамой
Getty images

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Британский принц Гарри во второй раз станет отцом. Его супруга, экс-звезда сериала “Форс-мажоры“ Меган Маркл забеременела через несколько месяцев после выкидыша. О пополнении в семье герцогов Сассекских сообщил People со ссылкой на представителя пары.

“Мы можем подтвердить, что Арчи будет старшим братом. Герцог и герцогиня Сассекские очень рады, что ждут второго ребенка“, - поделился источник.

Отметим, что в Сети уже появилось первое фото Маркл с округлившимся животиком. Кадр в Инстаграм опубликовал друг будущих родителей, фотограф Мисан Гарриман. На черно-белом снимке счастливые Гарри и Меган позировали на лужайке.

“Мег, я был на твоей свадьбе, чтобы стать свидетелем начала этой истории любви, и, друг мой, для меня большая честь запечатлеть ее рост. Поздравляем герцога и герцогиню Сассекских с радостной новостью!“, - подписал фото Гарриман.

Меган Маркл во второй раз станет мамой
Меган Маркл во второй раз станет мамой
instagram.com/misanharriman

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Теги: Меган Маркл, принц Гарри, королевская семья
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Источник: people.com

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