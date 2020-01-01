Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Жена Сергея Бабкина показала, как он выглядит после первой операции

Комментариев: 0
5 февраля Сергея Бабкина прооперировали в Австрии.
Жена Сергея Бабкина показала, как он выглядит после первой операции
Жена Сергея Бабкина показала, как он выглядит после первой операции

В четверг, 4 февраля, супруга украинского музыканта Сергея Бабкина, Снежана Бабкина сообщила, что ее мужу не смогут в австрийской клинике прооперировать сразу два глаза в один день. Чтобы вылечить редкое заболевание, артисту понадобится еще одно хирургическое вмешательство на втором глазу, которое состоится в той же клинике через три недели.

Читай также: У Олега Сенцова родился третий ребенок: Пол, имя и первое фото малыша

А сегодня, 5 февраля, Бабкину сделали первую операцию. Его жена показала поклонникам, как сейчас выглядит певец. На своей странице в Instagram в разделе Stories Снежана опубликовала скриншот переписки с Сергеем в Telegram. Бабкина поинтересовалась у мужа, как он себя чувствует. Мужчина решил ответить видеосообщением, где он предстал в темных очках и защитной маске. Других подробностей операции звездные супруги пока не сообщают.

Жена Сергея Бабкина показала, как он выглядит после первой операции
Жена Сергея Бабкина показала, как он выглядит после первой операции
скриншот

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Сергей Бабкин, Снежана Бабкина
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь