5 февраля Сергея Бабкина прооперировали в Австрии.

В четверг, 4 февраля, супруга украинского музыканта Сергея Бабкина, Снежана Бабкина сообщила, что ее мужу не смогут в австрийской клинике прооперировать сразу два глаза в один день. Чтобы вылечить редкое заболевание, артисту понадобится еще одно хирургическое вмешательство на втором глазу, которое состоится в той же клинике через три недели.

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А сегодня, 5 февраля, Бабкину сделали первую операцию. Его жена показала поклонникам, как сейчас выглядит певец. На своей странице в Instagram в разделе Stories Снежана опубликовала скриншот переписки с Сергеем в Telegram. Бабкина поинтересовалась у мужа, как он себя чувствует. Мужчина решил ответить видеосообщением, где он предстал в темных очках и защитной маске. Других подробностей операции звездные супруги пока не сообщают.

Жена Сергея Бабкина показала, как он выглядит после первой операции скриншот

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