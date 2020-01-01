"Позирую": Горячая Дорофеева в корсете показала неловкий момент съемки
Певица Надя Дорофеева почти оголила грудь в откровенном наряде .
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Певица Надя Дорофеева очаровала сеть бекстейджами съемок. Знаменитость показала, как позирует в откровенном наряде.
Видео До-До разместила в Инстаграм.
В кадре Надя опускается на пол в корсете и джинсах, придерживая чашечку белья, чтобы грудь "не выскочила". После Дорофеева с ярким макияжем "кривляется" на камеру, пародируя соблазнительные выражения лица.
Позирую, - подписала публикацию Дорофеева.
- Я б сказала супер позінг🔥😂
- Подтвержденный
- 🔥🔥🔥
- Позировать так красиво нельзя то😍аж глаза слепит😍
- Модель 🔥
- Жаришка😍🔥, - написали в сети.
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