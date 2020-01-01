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"Позирую": Горячая Дорофеева в корсете показала неловкий момент съемки

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Певица Надя Дорофеева почти оголила грудь в откровенном наряде .

Дорофеева показала горячий образ в корсете
Дорофеева показала горячий образ в корсете
instagram.com/nadyadorofeeva

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Певица Надя Дорофеева очаровала сеть бекстейджами съемок. Знаменитость показала, как позирует в откровенном наряде.

Видео До-До разместила в Инстаграм.

В кадре Надя опускается на пол в корсете и джинсах, придерживая чашечку белья, чтобы грудь "не выскочила". После Дорофеева с ярким макияжем "кривляется" на камеру, пародируя соблазнительные выражения лица.

Позирую, - подписала публикацию Дорофеева. 

  • Я б сказала супер позінг🔥😂
  • Подтвержденный
  • 🔥🔥🔥
  • Позировать так красиво нельзя то😍аж глаза слепит😍
  • Модель 🔥
  • Жаришка😍🔥, - написали в сети.

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Теги: Надя Дорофеева, фото в белье, грудь
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Источник: Ivona

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