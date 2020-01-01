"Позирую": Горячая Дорофеева в корсете показала неловкий момент съемки

Певица Надя Дорофеева почти оголила грудь в откровенном наряде .

Дорофеева показала горячий образ в корсете instagram.com/nadyadorofeeva

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Певица Надя Дорофеева очаровала сеть бекстейджами съемок. Знаменитость показала, как позирует в откровенном наряде.

Видео До-До разместила в Инстаграм.

В кадре Надя опускается на пол в корсете и джинсах, придерживая чашечку белья, чтобы грудь "не выскочила". После Дорофеева с ярким макияжем "кривляется" на камеру, пародируя соблазнительные выражения лица.

Позирую, - подписала публикацию Дорофеева.

Я б сказала супер позінг🔥😂

Подтвержденный

🔥🔥🔥

Позировать так красиво нельзя то😍аж глаза слепит😍

Модель 🔥

Жаришка😍🔥, - написали в сети.

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