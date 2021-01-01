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Создатели шоу "Маска" извинились перед Кароль за высказывание Поляковой

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На странице проекта "Маска" в Инстаграм было опубликовано обращение к Тине Кароль.
Создатели шоу "Маска" извинились перед Кароль за высказывание Поляковой
Создатели шоу "Маска" извинились перед Кароль за высказывание Поляковой
instagram.com/tina_karol

В субботу, 6 февраля, вышел третий выпуск грандиозного шоу “Маска“, во время которого звездный детектив Оля Полякова назвала Тину Кароль “известной плакальщицей на похоронах“ из-за ее грустного репертуара.

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На следующий день Полякова публично извинилась перед Кароль и ее фанами, опубликовав видеообращение в своем Инстаграм-аккаунте. Позже Кароль в Инстаграм-Сторис прокомментировала слова коллеги по украинскому шоубизу. 

А во вторник, 9 февраля, создатели “Маска“ также решили принести публичные извинения Тине. На официальной странице шоу в Инстаграм появилось сообщение, в котором говорится, что канал “Украина“ жалеет об этом недоразумении.

“Шановна Тіно, прикро, що фраза зіркового детектива шоу МАСКА була сприйнята Вами і Вашими шанувальниками як особиста образа. Але людина, що пережила таку життєву драму як Ви, може відчувати світ особливо тонко та вразливо. Ми шкодуємо про це прикре непорозуміння. Канал “Україна“ цінує Ваш талант, ми завжди раді бачити Вас на сцені наших концертів та шоу“, - отмечается в публикации.

Создатели шоу
Создатели шоу "Маска" извинились перед Кароль за высказывание Поляковой
instagram.com/maskaukrainetv

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Теги: Оля Полякова, Маска, Тина Кароль
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Источник: Ivonа bigmir)net

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